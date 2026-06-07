SV Germering rettet sich per Elfmeter in der 110. Minute

So sehen Sieger aus: Der SV Germering jubelt über den Klassenerhalt. – Foto: Hans Kürzl

Robert Cupic verwandelt einen Foulelfmeter und sichert dem SV Germering den Klassenerhalt. 518 Zuschauer sahen, wie Althegnenberg zum zweiten Mal nacheinander in der Relegation scheitert.

Ein von Robert Cupic in der 110. Minute verwandelter Foulelfmeter hat dem SV Germering den Klassenerhalt in der Kreisklasse eingebracht. In der regulären Spielzeit hatte für die Gäste zunächst Benedikt Stege in der 50. Minute den Rückstand aus dem Hinspiel wettgemacht. Nach gut einer Stunde brachte sich Althegnenberg durch ein Eigentor von Oliver Minneken sogar mit 0:2 in Rückstand. Elf Minuten vor Schluss rettete Anthony Vötter die Gastgeber zunächst in die Verlängerung. Genau 518 Fans, darunter ein stattlicher Block aus der Großen Kreisstadt, verfolgten eine stets packende Partie. Und bewiesen, welche Anziehungskraft Relegationsspiele haben können.

Andreas Jakob von der Germeringer Abteilungsleitung sprach von einem unfassbaren Glück. „Die Steine, die mir jetzt vom Herzen gefallen sind, kann man nicht zählen.“ Jakob erinnerte an die vollkommen verunglückte Hinrunde, der man dank des Trainerduos Dominik Könik und Fabian Patsch eine kaum mehr für möglich gehaltene Aufholjagd habe folgen lassen. „Dafür haben wir uns belohnt“, sagte Jakob. Selbst nach dem verlorenen Heimspiel habe man noch daran geglaubt.

Das habe sich auch in der Verlängerung gezeigt, in der der SV Germering nach Jakobs Meinung „doch noch ein paar Körner mehr in der Reserve“ gehabt hat. Die Kraft werde nun auch für eine kräftige Feier im Vereinsheim ausreichen.

„Beide Teams haben bis zum letzten Meter gekämpft“, meinte auch Althegnenbergs Coach Marco Errichetti, dem die Worte ein paar Minuten nach dem Schlusspfiff schwerfielen. „Da ist bei uns allen gerade eine große Leere“, ließ der SVA-Trainer einen Einblick ins Seelenleben der Mannschaft zu, nachdem er zunächst die entfernteste Ecke des Althegnenberger Sportplatzes gesucht hatte. Zum zweiten Mal nacheinander in der Relegation gescheitert zu sein, sei sehr bitter. Dem einen oder anderen Althegnenberger Spieler standen Tränen in den Augen.

Vom Platzlautsprecher drang die Fußballhymne „You‘ll never walk alone“. Es passte in die Stimmungslage der Gastgeber und Errichetti bezog daraus Mut für die neue Saison. „Wir werden wieder aufstehen und es ein drittes Mal versuchen.“ Es sei wichtig, sich nicht unterkriegen zu lassen. Davon zeigte sich auch Germerings Jakob beeindruckt. Althegnenberg habe ein gutes Team und ein gutes Umfeld, das gut in die Kreisklasse passen würde. In der Tat hatten die Gastgeber dem Relegationskick einen würdigen organisatorischen Rahmen gegeben.