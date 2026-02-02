SV Germering jetzt in der CEWE Arena Vereinsnachricht von Andreas Jakob · Heute, 13:12 Uhr · 0 Leser

Germering – Der SV Germering schlägt ein neues Kapitel seiner Vereinsgeschichte auf: Mit der offiziellen Eröffnung der CEWE Arena im letzten Jahr trägt das Stadion an der Max-Reger-Straße den neuen Namen. Möglich wurde dies durch eine Partnerschaft mit dem Fotodienstleister CEWE, der seit Jahrzehnten mit einem großen Standort in Germering vertreten ist. Im Rahmen der Eröffnungsfeier kamen Vereinsvertreter, Gäste aus Politik und Wirtschaft sowie zahlreiche Mitglieder und Fans zusammen, um die neue Namensgebung gemeinsam zu feiern. Die CEWE Arena soll künftig nicht nur Austragungsort für Fußballspiele sein, sondern auch als Treffpunkt für Vereinsleben, Nachwuchsarbeit und Veranstaltungen dienen.

„Mit der CEWE Arena schafft der SVG eine starke Identität für den Verein und sein Stadion“, betont Jugendleiter Fußball Christian Patsch des SV Germering. Die Partnerschaft mit CEWE sei ein wichtiges Zeichen für die Verbundenheit eines international erfolgreichen Unternehmens mit der Stadt und dem lokalen Sport. Auch baulich und optisch wurde das Stadion im Zuge der Umbenennung weiter aufgewertet. Neue Beschilderungen und Branding-Elemente sorgen für ein modernes Erscheinungsbild und unterstreichen den Anspruch, den Sportstandort langfristig weiterzuentwickeln. Im Rahmen der weiteren Baumaßnahmen ist für dieses Jahr die Errichtung einer modernen Flutlichtanlage für das gesamte Stadion vorgesehen, wodurch Trainings- und Spielbetrieb künftig noch flexibler möglich sein werden.