SV Germania Helstorf in TV Stuhr gefordert

– Foto: Sascha Drenth

Der SV Germania Helstorf tritt am Sonntag um 15:00 Uhr beim TV Stuhr an. Die Ausgangslage vor dem 24. Spieltag ist klar verteilt: Während Helstorf sich als Aufsteiger mit 27 Punkten auf Rang elf im gesicherten Mittelfeld etabliert hat, kämpft Stuhr weiter im Tabellenkeller.

Die Gäste reisen mit einem Achtungserfolg an. Beim Tabellenführer SC Twistringen holte Helstorf zuletzt ein 1:1 und unterstrich damit seine stabile Entwicklung in der laufenden Saison. Der Punktgewinn gegen die Spitzenmannschaft zeigt, dass Helstorf auch gegen favorisierte Gegner bestehen kann.

Ganz anders stellt sich die Situation beim TV Stuhr dar. Die Mannschaft unterlag zuletzt deutlich mit 0:6 beim VfR Evesen und bleibt mit 15 Punkten auf Rang 14. Angesichts von drei direkten Absteigern und einem weiteren Relegationsplatz steht Stuhr weiterhin unter Druck, Zählbares einzufahren.