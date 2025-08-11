SV Germania Helstorf dreht Partie beim RSV Rehburg und gewinnt 2:1

Im Spiel zwischen dem RSV Rehburg und dem SV Germania Helstorf 1923 setzte sich der Gast mit 2:1 durch. Trotz einer frühen Führung durch Delbrin Haso in der dritten Minute konnte Rehburg das Spiel nicht kontrollieren und verlor am Ende knapp.

Die Heimmannschaft hatte zwar den Ball größtenteils in Kontrolle, blieb in der Offensive jedoch „ohne große Durchschlagskraft“. Die Gäste aus Helstorf hingegen verteidigten „kompakt“ und setzten auf Konterchancen.

RSV-Trainer Markus Thielker zeigte sich nach der Partie enttäuscht: „Wir hatten zwar einige Personalausfälle zu kompensieren, aber das wäre eine schwache Ausrede für diese Heimniederlage.“ Er bilanzierte: „Insgesamt erlebten wir einen schwarzen Tag und bis auf die frühe Führung verließ uns allesamt nach und nach das Glück.“

Helstorfs Trainer Matthias Matzke beschrieb die Partie als „einen lauen Sommerkick“, in dem das Geschehen „wenig Torraumszenen und viel Geplänkel im Mittelfeld“ bot. Trotz des frühen Rückstands durch das Tor von Haso, „rutschte eine Ecke durch den Fünfmeterraum, wurde am langen Pfosten über die Linie gedrückt“, blieb Germania geduldig.

In der 61. und 63. Minute nutzte Helstorf zwei Unachtsamkeiten in der Rehburger Defensive eiskalt aus: „Mit zwei sehenswerten Kombinationen konnten wir das Spiel drehen.“ Frederik Wiese und Leon Koch trafen für die Gäste, die „diesen knappen Vorsprung dann clever über die Zeit verteidigten.“

Thielker fasste die Schlussphase zusammen: „In der Nachspielzeit wurde es nach einer Ecke nochmal gefährlich, doch die vielbeinige Helstorfer Abwehr rettete den knappen Vorsprung.“

Am Ende steht ein verdienter Auswärtserfolg für Germania Helstorf, die sich für eine solide Leistung belohnte. Rehburg muss die Niederlage verarbeiten und die eigenen Chancen besser nutzen, um in den kommenden Spielen erfolgreicher zu agieren.