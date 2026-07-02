SV Germania Grefrath: Vom Abstiegskandidaten zum Meister

Für den SV Germania Grefrath steht in der neuen Saison Bezirksliga an. – Foto: Sascha Köppen

Dass der SV Germania Grefrath am Ende als Meister in die Bezirksliga zurückkehrt, kam selbst für Trainer Jörg Gartz überraschend. „Wir haben nicht erwartet, dass wir so souverän aufsteigen. Unser Ziel war es, deutlich besser abzuschneiden als in der Vorsaison. Da haben wir die Hinrunde komplett vergeigt und waren zur Winterpause eher Abstiegskandidat. Wenn man sich anschaut, was sich seitdem entwickelt hat, kann man wohl sagen, dass im Verein sehr viel richtig gemacht wurde.“

Schon früh setzte sich die Germania an die Tabellenspitze. Nach der Hinrunde war der Vorsprung bereits komfortabel, und intern wurde das Saisonziel schon nach oben korrigiert – auch wenn man sich nach außen noch vorsichtig gab. „Auf unserer Weihnachtsfeier haben wir uns nach dem einen oder anderen Kaltgetränk geschworen, dass wir durchhalten und den Aufstieg schaffen. Danach kamen eigentlich nie ernsthafte Zweifel auf. Wir hatten keine wirkliche Schwächephase und der Vorsprung ist nie merklich geschmolzen. Die anderen Mannschaften haben sich immer mal wieder Patzer erlaubt, wir sind dagegen konstant geblieben“, so Gartz.

Die Breite des Kaders als Faustpfand

Die Grundlage dafür war ein Kader, in dem Ausfälle kaum ins Gewicht fielen. „Wir waren in der Breite richtig gut aufgestellt. Außerdem sind wir von schweren Verletzungen weitgehend verschont geblieben. Dadurch konnten wir personelle Ausfälle immer gut auffangen.“ Noch wichtiger als die Qualität auf dem Platz sei aber das Miteinander gewesen. „Der Zusammenhalt im Verein ist sensationell. Das gilt für die Mannschaft von Spieler eins bis 27, für das Trainerteam, den Vorstand und unsere Fans. Das hat uns durch die Saison getragen.“ Hinzu kam eine Eigenschaft, die Grefrath immer wieder auszeichnete. „Wir haben in jedem Spiel bis zum Schluss an uns geglaubt. Auch wenn wir zurücklagen, haben wir nie aufgegeben. Deshalb konnten wir viele Partien in den letzten Minuten oder sogar in der Nachspielzeit noch drehen. Die Mannschaft war körperlich topfit und konnte am Ende häufig noch einmal zulegen.“