SV Germania Grefrath: Vom Abstiegskandidaten zum Meister

Dass der SV Germania Grefrath am Ende als Meister in die Bezirksliga zurückkehrt, kam selbst für Trainer Jörg Gartz überraschend. „Wir haben nicht erwartet, dass wir so souverän aufsteigen. Unser Ziel war es, deutlich besser abzuschneiden als in der Vorsaison. Da haben wir die Hinrunde komplett vergeigt und waren zur Winterpause eher Abstiegskandidat. Wenn man sich anschaut, was sich seitdem entwickelt hat, kann man wohl sagen, dass im Verein sehr viel richtig gemacht wurde.“
Schon früh setzte sich die Germania an die Tabellenspitze. Nach der Hinrunde war der Vorsprung bereits komfortabel, und intern wurde das Saisonziel schon nach oben korrigiert – auch wenn man sich nach außen noch vorsichtig gab. „Auf unserer Weihnachtsfeier haben wir uns nach dem einen oder anderen Kaltgetränk geschworen, dass wir durchhalten und den Aufstieg schaffen. Danach kamen eigentlich nie ernsthafte Zweifel auf. Wir hatten keine wirkliche Schwächephase und der Vorsprung ist nie merklich geschmolzen. Die anderen Mannschaften haben sich immer mal wieder Patzer erlaubt, wir sind dagegen konstant geblieben“, so Gartz.
Die Grundlage dafür war ein Kader, in dem Ausfälle kaum ins Gewicht fielen. „Wir waren in der Breite richtig gut aufgestellt. Außerdem sind wir von schweren Verletzungen weitgehend verschont geblieben. Dadurch konnten wir personelle Ausfälle immer gut auffangen.“ Noch wichtiger als die Qualität auf dem Platz sei aber das Miteinander gewesen. „Der Zusammenhalt im Verein ist sensationell. Das gilt für die Mannschaft von Spieler eins bis 27, für das Trainerteam, den Vorstand und unsere Fans. Das hat uns durch die Saison getragen.“ Hinzu kam eine Eigenschaft, die Grefrath immer wieder auszeichnete. „Wir haben in jedem Spiel bis zum Schluss an uns geglaubt. Auch wenn wir zurücklagen, haben wir nie aufgegeben. Deshalb konnten wir viele Partien in den letzten Minuten oder sogar in der Nachspielzeit noch drehen. Die Mannschaft war körperlich topfit und konnte am Ende häufig noch einmal zulegen.“
Ein einzelnes Schlüsselspiel möchte Gartz deshalb gar nicht herausheben. „Es gab so viele gute Spiele. Wir haben kein Heimspiel und insgesamt nur einmal verloren. Das spricht eher für die gesamte Saison als für ein einzelnes Spiel.“
Gefeiert wurde der Erfolg dafür gleich mehrfach. Zunächst nach dem Auswärtsspiel in Wevelinghoven, als der Aufstieg rechnerisch feststand. Wenige Tage später folgte nach dem Heimsieg gegen die DJK Novesia der Meistertitel. Anschließend ging es für viele Spieler direkt weiter zum Schützenfest, ehe nach dem letzten Saisonspiel in Reuschenberg gemeinsam mit Fans und Vereinsmitgliedern im Klubhaus gefeiert wurde. Auch eine Mannschaftsfahrt gab es. Jetzt steht das erste Training an: Am 7. Juli startet die Vorbereitung auf die Bezirksliga. Sechs intensive Wochen sollen die Mannschaft auf die höhere Spielklasse vorbereiten. „Wir wollen auch in der Bezirksliga für Furore sorgen“, sagt Gartz. „Mit dem Abstieg möchten wir auf jeden Fall nichts zu tun haben.“