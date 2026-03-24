SV Germania Grefrath: Großartige Serie endet im Topspiel

Der VfR Büttgen hat das Topspiel gegen den SV Germania Grefrath gewonnen. – Foto: Norbert Jurczyk

Die beeindruckende Serie des SV Germania Grefrath ist gerissen. Im Spitzenspiel der Neusser Kreisliga A musste sich der Tabellenführer beim VfR Büttgen mit 2:3 geschlagen geben – und kassierte damit erstmals in dieser Saison eine Niederlage. Vor allem eine starke erste Halbzeit der Gastgeber brachte den bisherigen Primus ins Wanken. 15 Siege und drei Unentschieden standen vor dem Spieltag für die Germanen zu Buche, dazu die mit Abstand treffsicherste Offensive der Liga. Doch Büttgen zeigte von Beginn an, warum das Team im Aufstiegsrennen ein ernst zu nehmender Konkurrent ist.

Die Gastgeber erwischten den deutlich besseren Start. Nach rund 20 Minuten brachte Leonhard Eicker den VfR sehenswert per Volleyabnahme aus 25 Metern in Führung. Büttgen blieb auch danach die aktivere Mannschaft und legte kurz darauf nach: Florian Alexandre Krings erhöhte nach einer guten halben Stunde auf 2:0. Für Grefrath kam es kurz vor dem Seitenwechsel noch dicker, als Fabian Böse in der Nachspielzeit der ersten Hälfte sogar das 3:0 erzielte. „Die erste Halbzeit war entscheidend. Und richtig gut“, sagte VfR-Coach Marc Radtke. „Wir waren vorne effizient, hatten richtig Zug zum Tor – das hat in den vergangenen Wochen etwas gefehlt. Ich erinnere mich an keine einzige Großchance von Grefrath.“

Grefrath zeigt Reaktion

Der Tabellenführer stand damit plötzlich vor einer ungewohnten Situation – und zeigte nach der Pause zumindest eine Reaktion. In der 54. Minute verkürzte Philipp Herten vom Elfmeterpunkt auf 1:3 und brachte seine Mannschaft zurück ins Spiel. Nur wenige Minuten später traf Torjäger Bozidar Mestrovic zum 2:3, so dass die Partie wieder völlig offen war. „Wir hatten im zweiten Durchgang nicht mehr ganz so viel Energie wie noch vor der Pause und der fragwürdige Elfmeter hat es dann direkt wieder spannend gemacht“, so Radtke.

Grefrath drängte nun auf den Ausgleich und setzte Büttgen zunehmend unter Druck. Die Gastgeber verteidigten jedoch mit viel Einsatz und ließen in der Schlussphase keinen weiteren Treffer mehr zu. Am Ende blieb es beim knappen, aber verdienten Heimsieg für den VfR. „Wir haben es über die Zeit gebracht. Natürlich wurde es am Ende eng, Grefrath steht nicht umsonst ganz oben, die können Fußball spielen“, sagte Radtke. „Aber wir sind auf jeden Fall zufrieden, nach so einem Ergebnis hat man nichts zu meckern.“

Büttgen mit Schritt im Aufstiegsrennen

Für Büttgen ist der Erfolg ein wichtiger Schritt im Aufstiegsrennen. Die Mannschaft verkürzt den Abstand zur Tabellenspitze und unterstreicht ihre Ambitionen im Kampf um die oberen Plätze. „Ich glaube, für den Kopf spielte es schon eine Rolle, dass wir die Ersten sind, die Grefrath geschlagen haben“, sagte der Trainer. „Aber eigentlich gucken wir eher auf uns – für uns war es brutal wichtig, die drei Punkte zu holen, um oben dranzubleiben.“ In den kommenden zwei Wochen ist Büttgen auch direkt wieder gefordert: Es geht gegen Novesia und Wevelinghoven, also wieder gegen Konkurrenten im Aufstiegsgeschäft. „Da wollen wir direkt nachlegen, sonst war der Sieg gegen Grefrath am Ende nicht so viel wert“, so Radtke.

Grefrath bleibt trotz der ersten Niederlage mit sieben Punkten Vorsprung Tabellenführer. Die bislang fast makellose Saisonbilanz ist zwar Geschichte, doch im Titelrennen hat der Spitzenreiter weiterhin die besten Karten. Zunächst aber steht fest: Auch der Primus ist in dieser Liga nicht unantastbar.