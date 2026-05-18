SV Germania Bietigheim II: "Die Jungs haben sich das absolut verdient"

Zwei Spieltage vor dem Saisonende steht der SV Germania Bietigheim II als vorzeitiger Titelträger der Kreisliga B8 Enz-Murr fest. Die Mannschaft von Trainer Fikret Albayrak krönt eine starke Spielzeit mit dem Aufstieg, während der Coach nach diesem Erfolg eine neue sportliche Herausforderung suchen wird.
Ein verdienter Lohn nach harter Arbeit
Der vorzeitige Titelgewinn hat bei der Mannschaft des SV Germania Bietigheim II große Erleichterung und Freude ausgelöst. Mit 50 Punkten aus 20 Spielen und einem Torverhältnis von 88:23 ist das Team nicht mehr von Platz eins zu verdrängen. Der engste Verfolger, die SG Gemmrigheim/SV Walheim, weist nach 21 absolvierten Partien 47 Zähler auf und muss dem neuen Champion den Vortritt lassen.
Für Trainer Fikret Albayrak ist der Titel das Resultat eines langen, intensiven Prozesses. Er sagt gegenüber FuPa: „Natürlich wurde nach dem feststehenden Titel gemeinsam gefeiert – so ein Erfolg ist das Ergebnis harter Arbeit über die gesamte Saison. Die Jungs haben sich das absolut verdient.“ Die ganz große Feier ist für den 30. Mai geplant.
Der wahrgewordene Traum einer starken Saison
Der Titelgewinn ist die Erfüllung einer Hoffnung, die sich das Team vor der Runde erarbeitet hat, obwohl man sich im Sommer mit Prognosen noch zurückhielt. Zu Beginn stand die konstante Entwicklung im Vordergrund. „Unser klares Ziel war es, oben mitzuspielen und eine starke Saison zu spielen. Dass wir am Ende tatsächlich Meister werden, war natürlich der große Traum – aber in einer Saison muss vieles zusammenpassen. Umso schöner, dass sich die Mannschaft dafür belohnt hat“, erklärt Fikret Albayrak. Mit 16 Siegen, zwei Unentschieden und nur zwei Niederlagen wurde dieser Traum nun vorzeitig zur Realität.
Der Teamgeist als entscheidender Faktor
In den entscheidenden Phasen der Meisterschaft bewies Bietigheim die nötige Reife, um sich gegen die Konkurrenz durchzusetzen. Für den Trainer gaben vor allem die mannschaftlichen Tugenden den Ausschlag im packenden Titelrennen, da die Spieler in den Schlüsselmomenten voll da waren. „Ganz klar der Teamgeist. Die Mannschaft hat als Einheit funktioniert, füreinander gearbeitet und auch in schwierigen Phasen nie den Glauben verloren“, analysiert Fikret Albayrak die Erfolgsfaktoren.
Verantwortung und Charakter im Mannschaftsgefüge
Die Struktur des Kaders erwies sich über die gesamte Spielzeit hinweg als stabiles Fundament, auf dem der Erfolg aufgebaut werden konnte. Neben der reinen sportlichen Qualität hebt der Trainer vor allem die mentale Tiefe der Mannschaft hervor. „Unsere größte Stärke ist definitiv der Zusammenhalt. Dazu haben wir eine gute Mischung aus Qualität, Mentalität und Charakter in der Mannschaft. Viele Jungs übernehmen Verantwortung, und genau das macht ein erfolgreiches Team aus“, so der Coach.
Spontane Reisepläne und der Blick nach vorn
Nachdem die sportlichen Pflichten bald erfüllt sind, rückt für einen Teil des Kaders die gemeinsame Belohnung in den Vordergrund, um die Saison entsprechend ausklingen zu lassen. „Ein Teil der Mannschaft plant eine gemeinsame Abschlussfahrt, um die Saison entsprechend ausklingen zu lassen. Nicht alle können dabei sein, aber das gehört im Erwachsenenbereich natürlich dazu“, berichtet der Trainer. Fest steht bereits, dass der Verein den nächsten Schritt gehen wird. Auf die Frage nach der kommenden Spielklasse entgegnet Fikret Albayrak entschlossen: „Ja, wir werden das Aufstiegsrecht wahrnehmen und freuen uns auf die neue Herausforderung.“
Ein Abschied auf dem sportlichen Gipfel
Während die Planungen für das neue Spieljahr im Hintergrund bereits anlaufen, steht fest, dass das Team künftig ohne seinen Meistertrainer auskommen muss. Fikret Albayrak wird den Verein im Sommer verlassen. „Die Kaderplanung für die neue Saison läuft bereits, Details sind aber noch nicht final. Für mich persönlich steht fest, dass ich nach der Saison eine neue sportliche Herausforderung als Trainer suchen werde. Umso schöner ist es natürlich, die gemeinsame Zeit mit einer Meisterschaft und dem Aufstieg so erfolgreich abschließen zu können“, verkündet der Coach seinen Abschied.
Die Zielsetzung für die Saison 2026/2027
Für die kommende Spielzeit 2026/2027 gilt es für den Aufsteiger, sich zügig an die veränderten Bedingungen und das höhere Niveau anzupassen. Trotz seines persönlichen Abschieds blickt der Trainer überaus optimistisch auf das Potenzial der Mannschaft. „Mit dem Aufstieg wird sich die Mannschaft erst einmal in der neuen Liga etablieren wollen. Wichtig wird sein, die Euphorie mitzunehmen und sich schnell an das höhere Niveau anzupassen. Ich bin überzeugt, dass die Mannschaft das Potenzial dafür hat“, so das abschließende Fazit von Fikret Albayrak.