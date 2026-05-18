SV Germania Bietigheim II: "Die Jungs haben sich das absolut verdient"

– Foto: SV Germania Bietigheim

Zwei Spieltage vor dem Saisonende steht der SV Germania Bietigheim II als vorzeitiger Titelträger der Kreisliga B8 Enz-Murr fest. Die Mannschaft von Trainer Fikret Albayrak krönt eine starke Spielzeit mit dem Aufstieg, während der Coach nach diesem Erfolg eine neue sportliche Herausforderung suchen wird.

Der vorzeitige Titelgewinn hat bei der Mannschaft des SV Germania Bietigheim II große Erleichterung und Freude ausgelöst. Mit 50 Punkten aus 20 Spielen und einem Torverhältnis von 88:23 ist das Team nicht mehr von Platz eins zu verdrängen. Der engste Verfolger, die SG Gemmrigheim/SV Walheim, weist nach 21 absolvierten Partien 47 Zähler auf und muss dem neuen Champion den Vortritt lassen.

Für Trainer Fikret Albayrak ist der Titel das Resultat eines langen, intensiven Prozesses. Er sagt gegenüber FuPa: „Natürlich wurde nach dem feststehenden Titel gemeinsam gefeiert – so ein Erfolg ist das Ergebnis harter Arbeit über die gesamte Saison. Die Jungs haben sich das absolut verdient.“ Die ganz große Feier ist für den 30. Mai geplant.

Der wahrgewordene Traum einer starken Saison

Der Titelgewinn ist die Erfüllung einer Hoffnung, die sich das Team vor der Runde erarbeitet hat, obwohl man sich im Sommer mit Prognosen noch zurückhielt. Zu Beginn stand die konstante Entwicklung im Vordergrund. „Unser klares Ziel war es, oben mitzuspielen und eine starke Saison zu spielen. Dass wir am Ende tatsächlich Meister werden, war natürlich der große Traum – aber in einer Saison muss vieles zusammenpassen. Umso schöner, dass sich die Mannschaft dafür belohnt hat“, erklärt Fikret Albayrak. Mit 16 Siegen, zwei Unentschieden und nur zwei Niederlagen wurde dieser Traum nun vorzeitig zur Realität.

Der Teamgeist als entscheidender Faktor

In den entscheidenden Phasen der Meisterschaft bewies Bietigheim die nötige Reife, um sich gegen die Konkurrenz durchzusetzen. Für den Trainer gaben vor allem die mannschaftlichen Tugenden den Ausschlag im packenden Titelrennen, da die Spieler in den Schlüsselmomenten voll da waren. „Ganz klar der Teamgeist. Die Mannschaft hat als Einheit funktioniert, füreinander gearbeitet und auch in schwierigen Phasen nie den Glauben verloren“, analysiert Fikret Albayrak die Erfolgsfaktoren.

Verantwortung und Charakter im Mannschaftsgefüge

Die Struktur des Kaders erwies sich über die gesamte Spielzeit hinweg als stabiles Fundament, auf dem der Erfolg aufgebaut werden konnte. Neben der reinen sportlichen Qualität hebt der Trainer vor allem die mentale Tiefe der Mannschaft hervor. „Unsere größte Stärke ist definitiv der Zusammenhalt. Dazu haben wir eine gute Mischung aus Qualität, Mentalität und Charakter in der Mannschaft. Viele Jungs übernehmen Verantwortung, und genau das macht ein erfolgreiches Team aus“, so der Coach.