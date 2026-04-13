SV Germania 90 Berge mit 10:1-Wahnsinnssieg, 1. FC Guben II dreht auf

– Foto: Lutz Knüpfer

Kreisoberliga Havelland

RSV Eintracht 1949 II – SV Kloster Lehnin 4:2 Vor 35 Zuschauern entwickelte sich eine muntere Partie, in der die Hausherren den besseren Start erwischten. Timon Rückwald markierte bereits in der 9. Minute den Führungstreffer zum 1:0. Die Gäste aus Lehnin zeigten sich jedoch wenig beeindruckt und kamen durch Phillip Eckstein in der 19. Minute zum Ausgleich. In der Phase vor der Halbzeitpause drehte die RSV-Reserve dann richtig auf: Marko Bagaric erzielte in der 33. Minute das 2:1, bevor Lucas Anton Theisen nur 4 Minuten später in der 37. Minute auf 3:1 erhöhte. Im zweiten Durchgang keimte bei den Gästen noch einmal Hoffnung auf, als Max Stirkat in der 59. Minute den Anschlusstreffer zum 3:2 erzielte. Die endgültige Entscheidung besorgte jedoch erneut Lucas Anton Theisen, der in der 71. Minute mit seinem zweiten Treffer des Tages den 4:2-Endstand herstellte.

BSG Stahl Brandenburg II – SV Ziesar 31 1:5 In Brandenburg sahen 100 Zuschauer eine Begegnung, die nach einer ausgeglichenen Anfangsphase deutlich zu Gunsten der Gäste kippte. Arian Nethe brachte den SV Ziesar 31 in der 13. Minute in Front, was gleichzeitig der Pausenstand war. Nach dem Seitenwechsel gelang der Stahl-Reserve durch Luca Sachs in der 57. Minute zunächst der Ausgleich zum 1:1. Doch dieser Treffer wirkte wie ein Weckruf für die Gäste, die innerhalb kurzer Zeit die Partie entschieden. Kevin König traf in der 61. Minute zur erneuten Führung, woraufhin Björn Schulz in der 64. Minute das 1:3 folgen ließ. In der Schlussphase avancierte Leon Gobel zum Matchwinner, indem er erst in der 70. Minute auf 1:4 erhöhte und in der 83. Minute mit dem Tor zum 1:5-Endstand den Kantersieg perfekt machte.

Bredower SV 47 – SG Blau-Weiß Pessin 4:2 Vor 168 Zuschauern erwischte der Bredower SV 47 einen Start nach Maß, profitierte dabei jedoch von einem Missgeschick der Gäste. Alexander Gutschmidt unterlief bereits in der 7. Minute ein Eigentor zur Bredower Führung. Die Hausherren blieben am Drücker und bauten den Vorsprung durch IIber Allili in der 28. Minute sowie Agustin Alejandro del Rio in der 38. Minute auf 3:0 aus. Die SG Blau-Weiß Pessin bewies im zweiten Spielabschnitt jedoch eine tolle Moral und kämpfte sich durch Treffer von Jan Philipp Repke in der 56. Minute und Robert Gauch in der 60. Minute auf 3:2 heran. Die Hoffnung auf einen Punktgewinn für die Gäste zerstörte schließlich Florian Richter, der in der 90. Minute den Treffer zum 4:2-Endstand markierte und damit den Heimsieg für Bredow sicherte. FSV Babelsberg 74 II – Werderaner FC Viktoria 1920 II 3:1 In dieser Begegnung der Reserveteams vor 42 Zuschauern gingen zunächst die Gäste in Führung. Philipp Hickisch traf bereits in der 6. Minute zum 0:1 für den Werderaner FC Viktoria 1920 II. Der FSV Babelsberg 74 II profitierte in der 30. Minute von einem Eigentor durch Sebastian Lange, was den Ausgleich zum 1:1 bedeutete. Praktisch mit dem Pausenpfiff drehten die Hausherren die Partie komplett, als Maximilian Hoffmann in der 45.+1 Minute zum 2:1 einnetzte. Derselbe Akteur war es auch im zweiten Durchgang, der für klare Verhältnisse sorgte: Maximilian Hoffmann erzielte in der 59. Minute seinen zweiten Treffer zum 3:1-Endstand. Die Babelsberger Defensive ließ in der Folge nichts mehr anbrennen und brachte den Vorsprung über die Zeit. SV Germania 90 Berge – SG Eintracht Friesack 10:1 Die 80 Zuschauer in Berge wurden Zeugen einer einseitigen Partie, in der die SG Eintracht Friesack förmlich überrollt wurde. Den Torreigen eröffnete Florian Köppen in der 26. Minute, gefolgt von Daniel Cikin in der 38. Minute und Leon Lösch in der 45.+3 Minute zum 3:0-Pausenstand. Nach dem Wechsel begann die große Show von Leon Raue, der innerhalb weniger Minuten einen Doppelschlag in der 47. Minute und der 49. Minute landete. Daniel Cikin erhöhte in der 55. Minute auf 6:0, ehe Pascal Richter in der 57. Minute den einzigen Ehrentreffer für Friesack markierte. Davon unbeeindruckt schraubte erneut Leon Raue das Ergebnis mit Toren in der 61. Minute und der 67. Minute weiter in die Höhe. In der Schlussphase machten Justin Burkhardt in der 88. Minute und erneut Daniel Cikin in der 90.+3 Minute mit dem zehnten Treffer das Debakel für die Gäste perfekt. Fortuna Babelsberg II – SpG Groß Glienicke/Seeburg 1:2 In einem hart umkämpften Duell vor 53 Zuschauern entführte die SpG Groß Glienicke/Seeburg alle drei Punkte aus Babelsberg. Die Gäste agierten sehr konzentriert und gingen in der 34. Minute durch Sean Flood mit 0:1 in Führung. Auch nach dem Seitenwechsel blieb die Spielgemeinschaft am Drücker und konnte den Vorsprung ausbauen, als Maximilian Krüger in der 58. Minute das 0:2 erzielte. Die Fortuna-Reserve gab sich jedoch nicht auf und startete eine Schlussoffensive. In der 67. Minute gelang Lucas Troschinski der Anschlusstreffer zum 1:2. Trotz wütender Angriffe der Hausherren in der verbleibenden Spielzeit verteidigten die Gäste das Ergebnis leidenschaftlich und sicherten sich den knappen Auswärtssieg. SG Geltow – SV Dallgow 47 3:3 Ein Spektakel mit sechs Toren bekamen die 87 Zuschauer bei der Partie zwischen der SG Geltow und dem SV Dallgow 47 geboten. Die Gäste aus Dallgow erwischten einen Blitzstart durch Florian Thamm, der bereits in der 3. Minute zur Führung traf und in der 12. Minute mit seinem zweiten Tor auf 0:2 erhöhte. Geltow antwortete durch Erik Manegold in der 21. Minute, doch Ruben Zinnitz stellte in der 27. Minute den alten Abstand zum 1:3 wieder her. Noch vor der Pause brachte Julius Langheinrich die Hausherren in der 37. Minute auf 2:3 heran. In der zweiten Halbzeit drängte Geltow unermüdlich auf den Ausgleich und wurde kurz vor dem Ende belohnt: Erneut war es Julius Langheinrich, der in der 86. Minute zum 3:3-Endstand traf und seiner Mannschaft damit einen Punkt sicherte. FSV 95 Ketzin/Falkenrehde – SG Michendorf II 0:2 Vor 90 Zuschauern präsentierte sich die Reserve der SG Michendorf als die abgeklärtere Mannschaft und feierte einen Auswärtssieg. Die Partie war zunächst von taktischer Disziplin geprägt, bis John Hermsdorf in der 29. Minute die Lücke in der Ketziner Abwehr fand und zum 0:1 für die Gäste einschob. Die Hausherren bemühten sich im weiteren Verlauf um den Ausgleich, fanden jedoch kaum ein Durchkommen gegen die sicher stehende Michendorfer Hintermannschaft. In der 53. Minute sorgte Robby Hoffmann mit dem Treffer zum 0:2 für die Vorentscheidung. Den Vorsprung verwaltete Michendorf in der restlichen Zeit souverän, sodass der FSV 95 Ketzin/Falkenrehde ohne Punktgewinn blieb.

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Kreisoberliga Niederlausitz

1. FC Guben II – VfB Cottbus 97 7:1

Vor 86 Zuschauern lieferte die Reserve des 1. FC Guben eine beeindruckende Offensiv-Show ab und ließ dem VfB Cottbus 97 nicht den Hauch einer Chance. Den Torreigen eröffnete Nico Hetzel in der 12. Minute, woraufhin Dennis Diehl nur 60 Sekunden später in der 13. Minute direkt auf 2:0 erhöhte. In der Folge avancierte Severin Falk zum Hauptdarsteller der ersten Halbzeit, indem er in der 16. Minute und in der 40. Minute gleich zweimal einnetzte. Praktisch mit dem Pausenpfiff in der 45. Minute markierte Dennis Diehl seinen zweiten Treffer zum 5:0. Im zweiten Durchgang unterlief Sebastian Kierzkowski in der 56. Minute ein unglückliches Eigentor zum 6:0, ehe Alexander Mauch in der 73. Minute den siebten Treffer für Guben nachlegte. Den Schlusspunkt setzte schließlich erneut Sebastian Kierzkowski, der dieses Mal auf der richtigen Seite traf und in der 85. Minute den Ehrentreffer für Cottbus zum 7:1-Endstand erzielte.

SV Wacker 09 Ströbitz II – FSV Viktoria 1897 Cottbus 0:3

Lediglich 27 Zuschauer wurden Zeugen eines abgeklärten Auswärtsauftritts des FSV Viktoria 1897 Cottbus bei der Reserve von Wacker Ströbitz. Die Gäste stellten bereits im ersten Durchgang die Weichen auf Sieg, wobei Robert Kiesow zum Matchwinner avancierte. Er brachte sein Team in der 9. Minute in Führung und legte in der 40. Minute mit dem 0:2 nach. Noch vor dem Seitenwechsel sorgte Patrick Matthieu in der 45. Minute für klare Verhältnisse und den 0:3-Halbzeitstand. Im zweiten Spielabschnitt bot sich den Gastgebern die große Gelegenheit zur Ergebniskosmetik, doch Randy Gottwald vergab in der 61. Minute einen Elfmeter. So blieb es am Ende beim souveränen Erfolg für die Viktoria.

BSV Chemie Tschernitz – SpG Groß Gaglow/TSV Cottbus 2:2

In einer kampfbetonten Partie teilten sich der BSV Chemie Tschernitz und die Spielgemeinschaft aus Groß Gaglow und dem TSV Cottbus die Punkte. Die Gäste erwischten den besseren Start und gingen durch Lukas Hartmann in der 26. Minute mit 0:1 in Führung. Kurz nach dem Seitenwechsel schien die Vorentscheidung gefallen, als Felix Kroll in der 48. Minute auf 0:2 erhöhte. Doch Tschernitz bewies Moral und startete eine Aufholjagd: Colin Paulitz erzielte in der 66. Minute den Anschlusstreffer, bevor Ole Schmidke in der 72. Minute der viel umjubelte Ausgleich zum 2:2-Endstand gelang.

SV Borussia 09 Welzow – SG Blau-Weiß Schorbus 5:2

Die Zuschauer in Welzow sahen eine torreiche Begegnung, in der die Borussia am Ende deutlich die Oberhand behielt. Elias Rothe eröffnete in der 35. Minute den Reigen für die Hausherren. Im zweiten Durchgang erhöhte Carlo Ramon Knothe in der 64. Minute auf 2:0, gefolgt vom Treffer durch Phillipp Meyer in der 70. Minute zum 3:0. Ein Eigentor von Matthias Vogel in der 81. Minute brachte Schorbus zwar kurzzeitig heran, doch Cedric Altermann stellte in der 85. Minute mit dem 4:1 den alten Abstand wieder her. Nachdem Christian Tischer in der 88. Minute noch einmal für die Gäste verkürzte, markierte Carlo Ramon Knothe in der Nachspielzeit (90.+2 Minute) mit seinem zweiten Tor den 5:2-Endstand.

LSV Neustadt/Spree – SpG Groß Kölzig/Gahry/Döbern 4:1

Vor 78 Zuschauern sicherte sich der LSV Neustadt/Spree einen Heimsieg. Tim Reichl brachte die Gastgeber in der 21. Minute in Front, ehe Philipp Seddig in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+1 Minute) einen Foulelfmeter sicher zum 2:0 verwandelte. Nach dem Seitenwechsel baute Gracjan Arkuszewski die Führung in der 56. Minute auf 3:0 aus. Die Gäste der Spielgemeinschaft kamen durch Eric Kube in der 66. Minute zwar noch zum 3:1-Anschlusstreffer, doch Ronny Kreher machte in der 76. Minute mit dem Tor zum 4:1 alles klar und besiegelte die Niederlage der Gäste.

FSV Spremberg 1895 – SV Eiche Branitz 1:4

In Spremberg sahen 50 Zuschauer zunächst einen perfekten Start für die Hausherren, als Hardy Hiller bereits in der 6. Minute zur Führung für den FSV Spremberg 1895 traf. Die Freude währte jedoch nur kurz, da Gregor Bennicke in der 11. Minute für den SV Eiche Branitz ausglich. In der Folge übernahmen die Gäste das Kommando: Malte Gütte drehte die Partie in der 24. Minute, bevor Rudi Moldenhauer in der 67. Minute auf 1:3 erhöhte. Nachdem Sebastian Lindow in der 80. Minute den vierten Treffer für Branitz markierte, schwächten sich die Gastgeber selbst, als Max Lehmann in der 85. Minute die Gelb-Rote Karte sah. Am Ende stand ein deutlicher Auswärtssieg für die Eiche-Kicker.

SpG Briesen/Dissen – SV Fichte Kunersdorf 2:2

In einem dramatischen Duell vor 102 Zuschauern teilten sich die Spielgemeinschaft Briesen/Dissen und der SV Fichte Kunersdorf die Punkte. Die Gastgeber gingen in der 23. Minute durch einen von Tom Bockner verwandelten Foulelfmeter mit 1:0 in Führung. Danach schlug die Stunde von Maurice Hagen, der die Partie mit einem Doppelpack in der 35. Minute und der 70. Minute zugunsten von Kunersdorf drehte. Als die Gäste bereits wie der sichere Sieger aussah, schlug Briesen/Dissen in der Schlussminute zurück: Robert Lorenz erzielte in der 90. Minute den späten Ausgleich zum 2:2-Endstand.

SpG Kahren/Laubsdorf – SpG Drebkau/Kausche 3:3

Ein Torfestival bekamen die 45 Zuschauer in Kahren geboten. Manuel Rehn brachte die Gäste aus Drebkau und Kausche in der 15. Minute in Führung, doch Nico Scheibner glich in der 26. Minute für die Hausherren aus. Erneut war es Manuel Rehn, der in der 31. Minute zum 1:2 traf, ehe Fabian Triebeneck in der 49. Minute sogar auf 1:3 erhöhte. Kahren/Laubsdorf bewies jedoch einen langen Atem und kämpfte sich zurück: Niklas Lobedan verkürzte in der 64. Minute auf 2:3, und schließlich sicherte Alexander Jank in der 81. Minute mit seinem Treffer zum 3:3 seiner Mannschaft einen hart erkämpften Punkt.

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