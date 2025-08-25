SV Germania 90 Berge jubelt, SV Dallgow 47 in starker Form

In der Kreisoberliga Havelland und in der Kreisoberliga Niederlausitz war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service.

RSV Eintracht 1949 II – FSV Babelsberg 74 II 0:3 Vor 25 Zuschauern zeigte Babelsberg II eine abgeklärte Vorstellung. Aaron Hagen Dix brachte die Gäste in der 22. Minute in Führung. Nach der Pause erhöhte Moritz Loos in der 49. Minute auf 2:0, ehe erneut Dix in der 86. Minute den Schlusspunkt setzte.

SV Germania 90 Berge – SG Michendorf II 2:0 Vor 95 Zuschauern hielt Germania Berge lange die Geduld und wurde in der 55. Minute belohnt, als Stefan Rackwitz zur Führung traf. Philipp Mudlagk sorgte in der 90. Minute mit dem 2:0 für die Entscheidung.

SV Dallgow 47 – SV Kloster Lehnin 6:1 Die Zuschauer in Dallgow erlebten ein Torfestival. Tim Hamann traf bereits in der 8. Minute zur Führung, gefolgt von Jannis Stenzel in der 13. Minute. Zwar konnte Phillip Eckstein in der 21. Minute für Lehnin verkürzen, doch Mirko Hans (35.), Marc Behrendt (45.) und Bennet Kluge (45., 54.) machten den Kantersieg perfekt.

FSV 95 Ketzin/Falkenrehde – SG Eintracht Friesack 6:2

Ein Offensivspektakel bot der FSV 95 den 124 Zuschauern. Christopher Lemke traf schon in der 2. Minute zur Führung, ehe Robin Hink in der 7. Minute ausglich. Devin Krenzlin (15.) und Christopher Fuchs (36.) stellten die Weichen vor der Pause auf Sieg. Nach dem erneuten Anschluss von Hink (43.) bauten Leon Hipp (55.) und ein Doppelpack von Elian Mario Nobis (70., 72.) den Vorsprung aus.

SG Geltow – Werderaner FC Viktoria 1920 II 1:1

In einer umkämpften Partie brachte Bennett Runge die Gastgeber in der 74. Minute per Strafstoß in Führung. Doch kurz vor Schluss traf Julian Brandt in der 90. Minute ebenfalls vom Punkt und rettete Werder einen Zähler.

SG Blau-Weiß Pessin – Fortuna Babelsberg II 2:5

Vor 60 Zuschauern lieferte Babelsberg II einen starken Auswärtsauftritt. Dennis Weber eröffnete in der 31. Minute den Torreigen, ehe Jan Philipp Repke (40.) ausglich. Danach übernahmen die Gäste das Kommando: Stefan Kuster (42.), Niclas Donatz (56.), Anton Stoppa (78.) und Georg Müller (86.) sorgten für klare Verhältnisse. Ein unschönes Ende nahm die Partie in der 90. Minute, als Kevin Oellermann von Pessin die Rote Karte sah.

BSG Stahl Brandenburg II – Bredower SV 47 3:2

Die zweite Mannschaft der BSG Stahl erwischte den besseren Start und ging in der 4. Minute durch Jerome Schneider in Führung. Nach dem Ausgleich von Luca Bischof per Strafstoß in der 28. Minute legte Luca Sachs in der 40. Minute erneut vor. Steven Geister egalisierte in der 70. Minute, doch Ben Beckmann sicherte Stahl in der 83. Minute den knappen Heimsieg.

SpG Groß Glienicke/Seeburg – SV Ziesar 31 0:0

Vor 95 Zuschauern blieben beide Teams ohne Torerfolg. Trotz intensiver Zweikämpfe und guter Ansätze auf beiden Seiten fehlte am Ende die Präzision im Abschluss, sodass die Punkte geteilt wurden.

Kreisoberliga Niederlausitz

SpG Groß Kölzig/Gahry/Döbern – SpG Drebkau/Kausche 4:1

Vor 200 Zuschauern entwickelte sich eine torreiche Partie. Die Gäste gingen in der 10. Minute durch Manuel Rehn in Führung. Doch die Hausherren antworteten entschlossen: Stephan Klengel glich in der 22. Minute per Foulelfmeter aus, ehe Nico Lehmann in der 41. Minute, ebenfalls vom Punkt, das Spiel drehte. Nach der Pause erhöhten Marc Biechteler (55.) und Sino Heinze (64.) den Vorsprung und sorgten so für einen Heimsieg.

