SV Genc Osman Duisburg stellt Sportvorstand neu auf

Der Zuwachs im Vorstand. – Foto: Verein

Der SV Genc Osman Duisburg hat seinen Sportvorstand teilweise neu strukturiert und geht mit einem erweiterten Team in die Zukunft. Neu im Sportvorstand sind Recep Erdoğan und Selçuk Aksoy, die künftig administrative Aufgaben innerhalb des Gremiums übernehmen und die organisatorischen Abläufe verstärken werden.

Unverändert bleibt die zentrale sportliche Verantwortung bei Justin Grepl, der weiterhin dem Sportvorstand angehört und in der Kaderplanung der erste Ansprechpartner bleibt. Er nimmt weiterhin eine Schlüsselrolle in der Zusammenstellung des Kaders für die kommende Saison ein und bleibt zentrale Säule der sportlichen Planung der ersten Mannschaft. Mikail Öztürk bleibt zudem weiterhin Teammanager der ersten Mannschaft. Die Funktion des Seniorenobmanns wird unverändert von Yüksel Karakilic ausgeübt. Gemeinsam verfolgt das Team das Ziel, die Seniorenabteilung, insbesondere die erste Mannschaft, strukturiert weiterzuentwickeln und nachhaltig zu stärken.

Weiterentwicklung des Klubs im Fokus

Justin Grepl: „Ich freue mich sehr über den Zuwachs durch Recep Erdoğan und Selçuk Aksoy. Beide bringen viel Engagement, Energie und ein starkes Netzwerk mit und werden unseren Verein sowie die sportliche Arbeit deutlich bereichern.“