SV Geinsheim will zurück in die Erfolgsspur Nach der bitteren Heimniederlage gegen Büttelborn will der Gruppenligist gegen den Dritten FSG Riedrode ein anderes Gesicht zeigen +++ Dersim trifft auf Favoritenschreck. von Marc Schüler · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser

Yannik Brehm vom SV Geinsheim im Zweikampf. – Foto: Uwe Krämer

Kreis Groß-Gerau. Nach der bitteren Heimniederlage im Derby gegen Büttelborn will der Gruppenligist SV 07 Geinsheim in die Erfolgsspur zurückkehren. Doch dies wird nicht leicht, denn das Team der Trainer Kim Ginkel und Florian Auer muss dazu am Sonntag (15 Uhr) beim Tabellendritten FSG Riedrode antreten.

Morgen, 15:00 Uhr FSG Riedrode FSG Riedrode SV 07 Geinsheim SV Geinsheim 15:00 PUSH

Im Aufstiegskampf befindet sich Riedrode und will seinerseits nicht den Anschluss an den Relegationsplatz verlieren. Dabei weiß man nie welches Gesicht die Mannschaft zeigen wird, denn nicht selten wechseln sich überzeugende Siege mit unerklärlich deutlichen Niederlagen ab. Das Hinspiel endete 3:2 für Geinsheim, was Motivation für den SV 07 genug ist, dies zu wiederholen.

Morgen, 15:00 Uhr VfB Ginsheim VfB Ginsheim TSV Altheim TSV Altheim 15:00 PUSH



Ginsheim ist vom Hinspiel gegen Altheim gewarnt Ginsheim ist vom Hinspiel gegen Altheim gewarnt

Zu Hause tritt Tabellenführer VfB Ginsheim am Sonntag (15 Uhr) gegen den TSV Altheim an. Dabei wollen die Ginsheimer unbedingt gewinnen, um zu vermeiden; dass der Kampf um die Tabellenspitze der Gruppenliga noch einmal spannend werden könnte. Respektabel schlägt sich allerdings Liganeuling Altheim in dieser Spielklasse und hat den Klassenerhalt schon so gut wie gesichert. 3:2 gewann Ginsheim in Altheim in der Hinrunde und machte es dabei nach einer 2:0-Führung doch noch einmal spannend. Von Beginn an das Spiel kontrollieren wird daher die Vorgabe an die Mannschaft sein, um am Ende drei Punkte auf der Habenseite verbuchen zu können.





Dass der Knoten endlich geplatzt ist, hoffen die Verantwortlichen der SKV Büttelborn. Das Team von Trainer Uwe Hesse empfängt am Sonntag (15.30 Uhr) auf eigenem Platz die TS Ober-Roden. Nachdem sich das Team am vergangenen Wochenende endlich für die gute Leistung am Ende auch mit einem 3:1-Sieg belohnte, soll möglichst am Wochenende schon der nächste Punktgewinn folgen. 2:4 unterlag die SKV im Hinspiel beim Tabellensiebten, ein weiterer Punktgewinn wäre allerdings sehr wichtig. Dass der Knoten endlich geplatzt ist, hoffen die Verantwortlichen der SKV Büttelborn. Das Team von Trainer Uwe Hesse empfängt am Sonntag (15.30 Uhr) auf eigenem Platz die TS Ober-Roden. Nachdem sich das Team am vergangenen Wochenende endlich für die gute Leistung am Ende auch mit einem 3:1-Sieg belohnte, soll möglichst am Wochenende schon der nächste Punktgewinn folgen. 2:4 unterlag die SKV im Hinspiel beim Tabellensiebten, ein weiterer Punktgewinn wäre allerdings sehr wichtig.