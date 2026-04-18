SV Geinsheim will zurück in die Erfolgsspur

Kreis Groß-Gerau. Nach der bitteren Heimniederlage im Derby gegen Büttelborn will der Gruppenligist SV 07 Geinsheim in die Erfolgsspur zurückkehren. Doch dies wird nicht leicht, denn das Team der Trainer Kim Ginkel und Florian Auer muss dazu am Sonntag (15 Uhr) beim Tabellendritten FSG Riedrode antreten.
Im Aufstiegskampf befindet sich Riedrode und will seinerseits nicht den Anschluss an den Relegationsplatz verlieren. Dabei weiß man nie welches Gesicht die Mannschaft zeigen wird, denn nicht selten wechseln sich überzeugende Siege mit unerklärlich deutlichen Niederlagen ab. Das Hinspiel endete 3:2 für Geinsheim, was Motivation für den SV 07 genug ist, dies zu wiederholen.
Zu Hause tritt Tabellenführer VfB Ginsheim am Sonntag (15 Uhr) gegen den TSV Altheim an. Dabei wollen die Ginsheimer unbedingt gewinnen, um zu vermeiden; dass der Kampf um die Tabellenspitze der Gruppenliga noch einmal spannend werden könnte. Respektabel schlägt sich allerdings Liganeuling Altheim in dieser Spielklasse und hat den Klassenerhalt schon so gut wie gesichert. 3:2 gewann Ginsheim in Altheim in der Hinrunde und machte es dabei nach einer 2:0-Führung doch noch einmal spannend. Von Beginn an das Spiel kontrollieren wird daher die Vorgabe an die Mannschaft sein, um am Ende drei Punkte auf der Habenseite verbuchen zu können.
Der Tabellenzweite Dersim Rüsselsheim muss am Sonntag (15.30 Uhr) gegen den SV Groß-Bieberau antreten. Das Hinspiel endete 1:1, weshalb die Rüsselsheimer aufpassen müssen gegen den Tabellenelften nicht wieder etwas vom Vorsprung auf Verfolger Riedrode im Kampf um den Aufstieg einzubüßen. Ein unangenehmer Gegner ist Groß-Bieberau für viele Mannschaften aus dem oberen Tabellendrittel, zuletzt sorgte die Mannschaft für Aufsehen durch ein 3:1 gegen Tabellenführer Ginsheim.