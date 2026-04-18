 2026-04-16T10:11:10.190Z

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SV Geinsheim will zurück in die Erfolgsspur

 Nach der bitteren Heimniederlage gegen Büttelborn will der Gruppenligist gegen den Dritten FSG Riedrode ein anderes Gesicht zeigen +++ Dersim trifft auf Favoritenschreck.

von Marc Schüler · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser
Yannik Brehm vom SV Geinsheim im Zweikampf.
Yannik Brehm vom SV Geinsheim im Zweikampf. – Foto: Uwe Krämer

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VfB Ginsheim
TSV Altheim
Gr.-Bieberau
SV Geinsheim

Kreis Groß-Gerau. Nach der bitteren Heimniederlage im Derby gegen Büttelborn will der Gruppenligist SV 07 Geinsheim in die Erfolgsspur zurückkehren. Doch dies wird nicht leicht, denn das Team der Trainer Kim Ginkel und Florian Auer muss dazu am Sonntag (15 Uhr) beim Tabellendritten FSG Riedrode antreten.

Morgen, 15:00 Uhr
FSG Riedrode
FSG RiedrodeFSG Riedrode
SV 07 Geinsheim
SV 07 GeinsheimSV Geinsheim
15:00

Im Aufstiegskampf befindet sich Riedrode und will seinerseits nicht den Anschluss an den Relegationsplatz verlieren. Dabei weiß man nie welches Gesicht die Mannschaft zeigen wird, denn nicht selten wechseln sich überzeugende Siege mit unerklärlich deutlichen Niederlagen ab. Das Hinspiel endete 3:2 für Geinsheim, was Motivation für den SV 07 genug ist, dies zu wiederholen.

Morgen, 15:00 Uhr
VfB Ginsheim
VfB GinsheimVfB Ginsheim
TSV Altheim
TSV AltheimTSV Altheim
15:00

Ginsheim ist vom Hinspiel gegen Altheim gewarnt


Zu Hause tritt Tabellenführer VfB Ginsheim am Sonntag (15 Uhr) gegen den TSV Altheim an. Dabei wollen die Ginsheimer unbedingt gewinnen, um zu vermeiden; dass der Kampf um die Tabellenspitze der Gruppenliga noch einmal spannend werden könnte. Respektabel schlägt sich allerdings Liganeuling Altheim in dieser Spielklasse und hat den Klassenerhalt schon so gut wie gesichert. 3:2 gewann Ginsheim in Altheim in der Hinrunde und machte es dabei nach einer 2:0-Führung doch noch einmal spannend. Von Beginn an das Spiel kontrollieren wird daher die Vorgabe an die Mannschaft sein, um am Ende drei Punkte auf der Habenseite verbuchen zu können.

Morgen, 15:30 Uhr
SKV Büttelborn
SKV BüttelbornBüttelborn
TS Ober-Roden
TS Ober-RodenTS Ob.-Roden
15:30


Dass der Knoten endlich geplatzt ist, hoffen die Verantwortlichen der SKV Büttelborn. Das Team von Trainer Uwe Hesse empfängt am Sonntag (15.30 Uhr) auf eigenem Platz die TS Ober-Roden. Nachdem sich das Team am vergangenen Wochenende endlich für die gute Leistung am Ende auch mit einem 3:1-Sieg belohnte, soll möglichst am Wochenende schon der nächste Punktgewinn folgen. 2:4 unterlag die SKV im Hinspiel beim Tabellensiebten, ein weiterer Punktgewinn wäre allerdings sehr wichtig.

Morgen, 15:30 Uhr
SV Dersim Rüsselsheim
SV Dersim RüsselsheimSV Dersim
SV Groß-Bieberau
SV Groß-BieberauGr.-Bieberau
15:30


Der Tabellenzweite Dersim Rüsselsheim muss am Sonntag (15.30 Uhr) gegen den SV Groß-Bieberau antreten. Das Hinspiel endete 1:1, weshalb die Rüsselsheimer aufpassen müssen gegen den Tabellenelften nicht wieder etwas vom Vorsprung auf Verfolger Riedrode im Kampf um den Aufstieg einzubüßen. Ein unangenehmer Gegner ist Groß-Bieberau für viele Mannschaften aus dem oberen Tabellendrittel, zuletzt sorgte die Mannschaft für Aufsehen durch ein 3:1 gegen Tabellenführer Ginsheim.