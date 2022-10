SV Geinsheim II gibt 2:1-Führung aus der Hand Zweimal rot+++Haßloch verschläft den Start

GROSS-GERAU . „Bei uns ist momentan der Wurm drin“, konnte SV-Coach Thorsten Bohr nur den Kopf schütteln. „Wir machen in der ersten Halbzeit unser bestes Saisonspiel und führen verdient 2:1. Aber vor der Halbzeit vergeben wir die Chance zum 3:1, und dann verlieren wir das noch.“

Mit 2:3 (2:1) gingen die A-Liga-Fußballer des SV Geinsheim II gegen die SKG Stockstadt leer aus und sind nun Drittletzter. Fast schlimmer wog aber, dass sie gleich zwei Rote Karten kassierten. Weissmantel musste in der 75. Minute vom Platz, Bauer in der 90. Minute. Die beiden Sperren kommen bei der derzeit engen Personallage beim SV 07 Geinsheim zur Unzeit.

In der B-Liga setzte sich die TSG Worfelden im Wochenspiel beim TV Haßloch klar mit 6:2 (4:1) durch und schloss auf Platz vier zu den Spitzenteams auf. „Wir haben den Anfang total verschlafen“, musste TVH-Coach Michael Weber einen frühen 0:4-Rückstand beklagen. Mit zwei Toren kurz vor und nach der Halbzeit keimte zwar Hoffnung auf. Doch erhöhte Worfelden dann wieder.

Im zweiten Wochenspiel in der B-Liga schob sich Olympia Biebesheim II mit einem 6:0 (3:0)-Kantersieg über die SG Trebur-Astheim II auf Rang acht in die obere Tabellenhälfte vor. Yacub Alkan gelangen drei Tore in Folge. Trebur-Astheim ist auf Platz elf zurückgefallen.