SV Geinsheim erwartet zum Auftakt eine Standortbestimmung

Groß-Gerau. Für den SV 07 Geinsheim ist es an diesem Freitag (19.30 Uhr) das erste Saisonspiel bei der TS Ober-Roden. Für das Team der Trainer Kim Ginkel und Florian Auer ist dies eine Standortbestimmung, denn Ober-Roden benannte nicht nur Geinsheim vor der Saison als einen der möglichen Aufstiegskandidaten in der Gruppenliga.
Doch sollte Ober-Roden vor heimischem Publikum bereits etwas zu beweisen haben. 1:3 unterlag das Team bei Aufsteiger SV Hahn – eine unerwartete Niederlage für die eigentlich als Favorit angetretenen Rödermarker. Entsprechend gewarnt und hochkonzentriert sollten die Geinsheimer antreten, denn die Gastgeber sollten auf Wiedergutmachung aus sein und der SV 07 möchte keinesfalls verlieren. In der vergangenen Saison unterlagen die Geinsheimer zweimal gegen die Turnerschaft, zu Hause 1:2 und auswärts 2:4. Somit könnte dies am Freitagabend schon ein Fingerzeig für die Geinsheimer Mannschaft sein, die eine solche Zittersaison wie die vergangene nicht noch einmal erleben möchte.
"Wir wollen und werden am Sonntag ein anderes Gesicht zeigen", kündigte Teammanager Cem Ilhan nach der 2:4-Niederlage von Dersim Rüsselsheim beim SV Fürth an. Mehrere Dersim-Spieler sollen dann aus dem Urlaub zurück sein, im Kader des Gruppenligisten stehen und dazu beitragen, dass es für den TSV Höchst am Sonntag (15 Uhr) in Rüsselsheim nichts zu holen gibt.
Für beide Teams geht es um den ersten Punktgewinn der neuen Spielzeit, denn auch Höchst unterlag am vergangenen Wochenende. 0:5 hieß es auf dem eigenen Platz gegen den SV Münster. Was aber die Rüsselsheimer in der Frühphase der Saison nicht dazu verleiten sollte, den Gegner zu unterschätzen. Nur eine der letzten vier Partien gegen den Meister der Kreisoberliga Dieburg/Odenwald konnte Dersim Rüsselsheim gewinnen – ein 2:0 im März 2024 auf eigenem Platz. Einmal gab es ein Unentschieden, zweimal gingen die Rüsselsheimer als Verlierer vom Platz. "Wenn unsere Urlauber zurück sind, haben wir auch wieder viel mehr Erfahrung auf dem Feld. Dann werden wir sicher anders auftreten können als vergangenes Wochenende in Fürth", so Ilhan dazu.