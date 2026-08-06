SV Geinsheim erwartet zum Auftakt eine Standortbestimmung

"Wir wollen und werden am Sonntag ein anderes Gesicht zeigen", kündigte Teammanager Cem Ilhan nach der 2:4-Niederlage von Dersim Rüsselsheim beim SV Fürth an. Mehrere Dersim-Spieler sollen dann aus dem Urlaub zurück sein, im Kader des Gruppenligisten stehen und dazu beitragen, dass es für den TSV Höchst am Sonntag (15 Uhr) in Rüsselsheim nichts zu holen gibt.

Für beide Teams geht es um den ersten Punktgewinn der neuen Spielzeit, denn auch Höchst unterlag am vergangenen Wochenende. 0:5 hieß es auf dem eigenen Platz gegen den SV Münster. Was aber die Rüsselsheimer in der Frühphase der Saison nicht dazu verleiten sollte, den Gegner zu unterschätzen. Nur eine der letzten vier Partien gegen den Meister der Kreisoberliga Dieburg/Odenwald konnte Dersim Rüsselsheim gewinnen – ein 2:0 im März 2024 auf eigenem Platz. Einmal gab es ein Unentschieden, zweimal gingen die Rüsselsheimer als Verlierer vom Platz. "Wenn unsere Urlauber zurück sind, haben wir auch wieder viel mehr Erfahrung auf dem Feld. Dann werden wir sicher anders auftreten können als vergangenes Wochenende in Fürth", so Ilhan dazu.