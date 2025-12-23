SV Gebersheim II: „Insgesamt sehr gut, am Schluss unglücklich“

Trainer Marcel-Philipp Miller vom SV Gebersheim II äußert sich im FuPa-Teamcheck zur Vorbereitung ab Ende Januar, zu einer insgesamt starken Hinrunde mit liegen gelassenen Punkten, zur gelungenen Integration der A-Junioren und zu klaren Ambitionen im Aufstiegsrennen in der Kreisliga B5 Enz/Murr.

Der SV Gebersheim II startet am 25.01.26 in die Vorbereitung auf die Rückrunde. Bereits zuvor ist ein Teil der Mannschaft im Einsatz. „Davor ist ein Teil des Teams beim 2. ME-Tec-Cup am 10.01. in Renningen“, sagt Trainer Marcel-Philipp Miller. Der Wettbewerb dient als früher Gradmesser, ehe die gezielte Arbeit für die zweite Saisonhälfte beginnt.

Den bisherigen Saisonverlauf bewertet Miller positiv, jedoch nicht ohne Einschränkung. „Insgesamt sehr gut, am Schluss leider unglücklich“, fasst er zusammen. Besonders ärgerlich seien verpasste Chancen gewesen: „Da wir einige Punkte haben liegen lassen müssen, welche wir durchaus hätten einsammeln können.“ Trotz dieser Phase sieht er seine Mannschaft klar im oberen Bereich der Kreisliga B5 Enz-Murr verankert.

A-Junioren prägen das Team

Ein wesentlicher Faktor für die stabile Saison ist laut Miller die personelle Entwicklung. „Die Integration unserer ehemaligen A-Junioren ins Bestandsteam“ sei besonders gelungen. Diese Spieler übernehmen bereits Verantwortung: „Der Großteil der Jungs steht sonntags für uns auf dem Platz.“ Die Verzahnung zwischen Jugend- und Aktivenbereich zahlt sich damit sichtbar aus.

Keine sportlichen Baustellen

Probleme im sportlichen oder strukturellen Bereich sieht der Trainer aktuell nicht. Auf die entsprechende Frage antwortet er klar: „Keiner.“ Auch personell ist Ruhe angesagt: „Noch nicht“, sagt Miller zu möglichen Zu- oder Abgängen.

Klare Ambitionen für die Rückrunde

Für den weiteren Saisonverlauf formuliert Miller ein klares Ziel. „Oben dran bleiben und den Relegationsplatz anpeilen.“ Die Mannschaft will den positiven Trend bestätigen und sich im engen Feld weiter nach oben orientieren.

Favorit im Aufstiegsrennen

In der Prognose zur Meisterfrage legt sich der Trainer fest. „Korntal stellt meiner Meinung nach den Aufsteiger.“