SV Gau-Algesheim gewinnt Heiser's Cup gegen Überraschungsteam

Inter ging auf dem Kunstrasenplatz an der Friedrich-Ebert-Straße zwar durch Mateo Mendez in Führung (20.), doch Johannes Kaul (35.), Lukas Wendel (41.) und Tim Stöttinger (63.) schossen die SVGA zum Turniersieg. Die von der Weisenauer Spielerinnen- und Trainerinnen-Legende Beate Kiss angeleiteten Inter-Jungs kämpften wacker und schnupperten bis zur Schlusssekunde der ersten Halbzeit am Sieg. Doch nach dem Ausgleich präsentierten die Gau-Algesheimer ihre Qualitäten. „Sie hatten in meinen Augen auch den Sieg verdient“, urteilte Turnierchef Stephan Protz. SVGA-Trainer Taesler meinte auf die Frage, was entscheidend gewesen sei für den Triumph seiner Elf: „Dass wir konsequent unseren Fußball gespielt und gleichzeitig den Kampf angenommen haben. Gegen Inter hat es leider 25 Minuten gedauert, bis wir ins Spiel gefunden haben.“