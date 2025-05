SV Gau-Algesheim feiert Meistertitel

„Wir haben uns von Beginn an an unseren Plan gehalten, diesen gut umgesetzt und zur richtigen Zeit die Tore erzielt. Großes Lob an mein Team“, so das Statement des SG-Trainers Daniel Kraljik.

Spvgg. Ingelheim II – TSVgg. 1848 Stadecken-Elsheim II 3:0 (2:0)

„Es war ein verdienter und über das ganze Spiel hinweg ungefährdeter Sieg”, berichtete Sebastian Frey, der Trainer der blutjungen Ingelheimer Truppe, deren ältester Spieler 2002 geboren worden ist. Dennoch habe es eine Einzelaktion von und ein Foulspiel an Max Philippi sowie einen verwandelten Elfmeter von Timo Nuß gebraucht, um auf das Scoreboard zu kommen. In der zweiten Hälfte habe die Spvgg. viele Gelegenheiten verstreichen lassen, um das Ergebnis hochzuschrauben. „Ein weiterer Schritt in die richtige Richtung für die junge Truppe, die mit der jüngsten Startelf in dieser Saison begonnen hat“, Frey abschließend.

Tore: 1:0 Timo Nuß (39., FE), 2:0 Max Philippi (45.+1), 3:0 Johannes Rausch (81.)

SV 1910 Gau-Algesheim – VfL Frei-Weinheim 1:1 (1:0)

Meistertrainer Johannes Kull fasste die Partie folgendermaßen zusammen: „Wir sind früh in Führung gegangen. Leider haben wir es verpasst, den zweiten Treffer nachzulegen, weil wir unsere Chancen nicht genutzt und viele falsche Entscheidungen im letzten Drittel getroffen haben. Der Gegner hat seine erste und einzige Torchance zum Ausgleich genutzt. Somit ist es zum Schluss nochmal spannend geworden, auch weil der Schiedsrichter - warum auch immer - über zehn Minuten nachspielen lassen hat.“

„Es war das erwartet schwere Spiel auf einem sehr rutschigen Platz. Wir haben etwas gebraucht, um ins Spiel zu finden”, so VfL-Spielertrainer Andreas Steinhauer, der in der 85. Minute ausglich. Daraufhin hätten die Frei-Weinheimer alles versucht, um den Sieg mit nach Hause mitzunehmen. Doch es blieb beim 1:1-Unentschieden, welches den Gau-Algesheimern zur Meisterschaft und dem damit verbundenen Aufstieg in die A-Klasse reichte.

Tore: 1:0 Johannes Schmidt (11.), 1:1 Andreas Steinhauer (85.), Besonderes Vorkommnis: 10-Minuten-Zeitstrafe für Can Hofmann (34./VfL Frei-Weinheim)

TSG Hechtsheim – SNK Bosnjak Mainz 4:1 (1:0)

TSG-Trainer Dragutin Latincic gab zu Protokoll: „Es ist von uns souverän heruntergespielt worden. Wir waren aus meiner Sicht sehr spielbestimmt.“ Allerdings seien die Hechtsheimer im letzten Drittel unsauber gewesen, weshalb für die TSG nicht noch mehr Tore heraussprangen. „Im Großen und Ganzen bin ich sehr zufrieden mit den Jungs in den letzten Wochen, wie sie arbeiten und spielen. Es war eine geschlossene Mannschaftsleistung“, Latincic weiter. Das Ergebnis habe jedoch über die Leistung von Bosnjak hinweggetäuscht, da die Gäste immer wieder durch Konter Nadelstiche gesetzt und ihr individuelles Potenzial – jedoch allzu selten – abgerufen hätten.

Tore: 1:0 Paul Neff (23.), 1:1 Alen Kadiric (70.), 2:1 Lion-Dario Vallone (74.), 3:1 Timo Lochmann (83.), 4:1 P. Neff (90.+1, direkter Freistoß)