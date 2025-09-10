SV Gartenstadt Trudering: Drei aus Drei – Die Serie geht weiter

Der SV Gartenstadt Trudering bleibt in der Erfolgsspur. Am Sonntag empfing die Mannschaft von Trainer Denis Knezevic den ESV München Ost – und obwohl die Partie über weite Strecken nur wenige Höhepunkte bot, sorgte am Ende ein Eigentor der Gäste für die Entscheidung und den dritten Sieg im dritten Spiel.

Von Beginn an war beiden Teams anzumerken, dass viel auf dem Spiel stand. Gartenstadt wollte die perfekte Serie fortsetzen, München Ost seinerseits den zweiten Dreier einfahren. Entsprechend intensiv waren die Zweikämpfe im Mittelfeld geführt, beide Abwehrreihen standen stabil und ließen kaum Möglichkeiten zu. Das Geschehen auf dem Platz war geprägt von Einsatz, Leidenschaft und vielen kleinen Duellen – doch zwingende Torszenen blieben eine Seltenheit.

So schien die Partie lange auf ein torloses Unentschieden hinauszulaufen. Doch in der Schlussphase kam das Glück auf die Seite der Gastgeber: Nach einem scharf hereingespielten Ball lenkte ein Spieler des ESV München Ost die Kugel unglücklich ins eigene Tor. Jubel brach bei den Truderingern aus – ein Moment, der die gesamte Disziplin und Geduld der Mannschaft belohnte.

Trainer Denis Knezevic zeigte sich nach Abpfiff zufrieden und erleichtert:

„Ich bin sehr stolz auf die disziplinierte Leistung meiner Mannschaft und freue mich, dass nach einem klassischen 0:0-Spiel doch 3 Punkte für uns da stehen.“

Auch Co-Trainer Filip Martinovic richtete den Blick sofort nach vorne:

„Am Ende bin ich froh über die 3 Punkte und die mittlerweile 9 Punkte. Darauf wollen wir aufbauen und am Samstag unseren Anspruch an die Tabellenspitze untermauern.“

Der SV Gartenstadt Trudering steht damit nach drei Spielen mit der vollen Punkteausbeute an der Spitze der Tabelle. Der Sieg mag glücklich zustande gekommen sein, doch er ist Ausdruck einer Mannschaft, die auch in schwierigen, chancenarmen Spielen den Willen zum Erfolg findet. Mit breiter Brust geht es nun in die nächste Partie, in der die Serie weiter ausgebaut werden soll.