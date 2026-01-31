SV Gartenstadt 71 krönt sich im Dauerlauf zum Neujahrs-Cup-Sieger

– Foto: Sebastian Harbke/Veranstalter

Der Neujahrs-Cup des FC Herrensee Strausberg hat am heutigen Samstag geliefert, was Hallenfußball verspricht: Tempo, Härte, enge Zeitfenster – und eine Tabelle, die jede Nachlässigkeit sofort bestraft. Sechs Teams spielten in Strausberg im Modus „jeder gegen jeden“, zehn Minuten pro Partie, ohne K.-o.-Rettungsring, ohne Endspiel-Drama als Abkürzung. Wer oben stehen wollte, brauchte Konstanz. Der SV Gartenstadt 71 hatte sie wie kein anderer: 25 Punkte, 18:5 Tore, ein Turnier, das sich wie ein langer Sprint anfühlte – und am Ende wie eine klare Ansage.

Ein Modus, der keine Geschichten erfindet Die zweite Auflage des Neujahrs-Cups setzte auf ein kompromissloses Format. Fünf Spiele pro Mannschaft, die Ergebnisse flossen direkt in die Gesamtwertung. Jeder Patzer blieb stehen, jedes Unentschieden wog schwer. Der FC Herrensee trat mit zwei Teams an, dazu kamen der FV Erkner 1920 II, der MSV 19 Rüdersdorf sowie die TSG Rot-Weiß Fredersdorf/Vogelsdorf. Der Spielplan spannte sich von frühem Nachmittag bis in den Abend – ein Belastungstest für Beine und Kopf, bei dem sich die Kräfteverhältnisse über viele Duelle hinweg herauskristallisierten.

Gartenstadt startet als Jäger – und übernimmt die Kontrolle

Der SV Gartenstadt 71 wählte keinen leisen Einstieg. Gleich im ersten direkten Vergleich mit Erkner gab es zwar eine 0:1-Niederlage, doch die Reaktion fiel umso deutlicher aus. Gegen den MSV 19 Rüdersdorf setzte Gartenstadt ein 2:0, gegen den FC Herrensee Strausberg folgte ein 1:0. Spätestens da war spürbar: Diese Mannschaft kann nicht nur verteidigen, sie kann den Raum in der Halle eng machen – und in den entscheidenden Momenten zustechen.

Erkner hält lange dagegen – doch am Ende fehlt der letzte Schritt

Der FV Erkner 1920 II war der konsequenteste Verfolger und sammelte 24 Punkte bei 14:3 Toren – eine Bilanz, die in vielen Turnieren zum Titel reicht. Erkner gewann das erste Duell gegen Gartenstadt 1:0, blieb auch danach stabil, schlug unter anderem den FC Herrensee II 1:0, bezwang den FC Herrensee Strausberg 1:0 und setzte mit einem 2:0 gegen Rüdersdorf ein weiteres Ausrufezeichen. Doch im Verlauf des langen Nachmittags zeigte sich: Ein einziges Resultat kann in diesem Format eine ganze Tabelle kippen. Das späte 1:2 gegen Gartenstadt – und damit der verlorene direkte Vergleich am Ende des Tages – wog schwerer als jede Serie zuvor.

Fredersdorf/Vogelsdorf als dritter Pol im Titelrennen

Die TSG Rot-Weiß Fredersdorf/Vogelsdorf schob sich mit 17 Punkten und 11:8 Toren auf Rang drei. Der Weg dorthin war geprägt von Ergebnissen, die den Turniercharakter perfekt spiegelten: ein 0:0 gegen den FC Herrensee Strausberg, ein 1:0 gegen Erkner, ein 3:1 gegen den FC Herrensee II. Und doch fehlte im direkten Duell mit Gartenstadt die letzte Stabilität: Das 1:2 kostete den Zugriff auf die Spitze. Am Ende stand ein Turnier, das zeigt, wie nah man im Hallenfußball an einem großen Tag sein kann – und wie schnell ein einzelnes Gegentor den Kurs verschiebt.

Rüdersdorf findet Siege – aber keinen durchgehenden Rhythmus

Der MSV 19 Rüdersdorf kam auf 11 Punkte und ein Torverhältnis von 6:10. Es gab Momente, in denen das Team den Abend öffnen konnte: das 3:1 gegen den FC Herrensee Strausberg etwa, ein Ergebnis, das in der Halle sofort Stimmung erzeugt. Gleichzeitig zeigte die Tabelle die Kehrseite: knappe Niederlagen und die fehlende Konstanz verhinderten, dass sich Rüdersdorf weiter nach oben schieben konnte. In einem Turnier ohne Endspiel ist das brutal ehrlich – es zählt nicht der einzelne starke Auftritt, sondern die Serie.

Die Gastgeber unter Druck – und ohne Ertrag

Der FC Herrensee II belegte Platz fünf (5 Punkte, 4:16 Tore), die erste Mannschaft des FC Herrensee Strausberg landete auf Rang sechs (3 Punkte, 2:13 Tore). Für den Gastgeber wurde der Tag damit sportlich zur Herausforderung. Das Auftakt-0:0 gegen Rüdersdorf war ein Start mit Hoffnung, auch das 0:0 gegen Fredersdorf/Vogelsdorf zeigte defensive Disziplin. Doch die folgenden Ergebnisse kippten das Bild: ein 0:1 gegen Gartenstadt, mehrere torlose Niederlagen – darunter 0:2 gegen Erkner sowie 0:2 gegen Fredersdorf/Vogelsdorf. Herrensee II holte sein wichtigstes Erfolgserlebnis im internen Duell, gewann 2:1 gegen die erste Mannschaft – ein Ergebnis, das immerhin einen kleinen, vereinsinternen Drehmoment setzte, als das Turnier insgesamt bereits Richtung Tabellenrealität rutschte.

Die Entscheidung fällt nicht im Finale – sondern in der Summe

Dieses Turnier schrieb seine Dramaturgie nicht über ein Endspiel, sondern über Wiederholungen: noch ein Spiel, noch eine Gelegenheit, noch ein direktes Duell. Der SV Gartenstadt 71 nutzte dieses System am konsequentesten. Die Zahlen sind eindeutig, und genau das ist die Stärke dieses Formats: 25 Punkte bei 18:5 Toren – vor Erkner mit 24 Punkten. Der Neujahrs-Cup wurde damit zu einem Wettbewerb, der nichts überhöht und nichts kaschiert. Und gerade deshalb bleibt von diesem langen Nachmittag vor allem ein Eindruck: Gartenstadt 71 war nicht nur gut – Gartenstadt 71 war stabil, präzise und über Stunden hinweg die Mannschaft, an der niemand vorbeikam.