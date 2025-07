SV Gammelsbach lernt schnell dazu

Oberzent . Nach einer bemerkenswert guten ersten A-Liga-Saison nach dem Aufstieg vor etwas mehr als einem Jahr, ist der SV Gammelsbach erneut ein Kandidat für die erste Tabellenhälfte. Allerdings ist die Kreisliga A Odenwald ist mit Absteiger SG Sandbach, dem VfL Michelstadt, dem FV Mümling-Grumbach und Aufsteiger SV Hummetroth II so gut aufgestellt, wie seit vielen Jahren nicht mehr. Ein heißes Spieljahr kündigt sich an.

Bereits in den ersten fünf Partien nach der Sommerpause wurde deutlich, dass die Früchte des Erfolges für die Gammelsbacher höher hingen, als noch eine Etage tiefer: „Die Spieler haben schnell registriert, dass der betriebene Aufwand von der B-Liga nicht mehr in der neuen Spielklasse reichen würde“, sagt Spielertrainer Kevin Ihrig. Gefordert sei eine stärkere Körperlichkeit und Konzentrationsfähigkeit über die gesamte Spieldauer.

An die gestiegenen Anforderungen habe sich die Freiensteiner aber relativ schnell gewöhnt. Schon am 6. Spieltag beim 3:2-Erfolg bei der KSG Vielbrunn präsentierte sich der SVG anders, blieb immer dran und markierte in der Schlussphase den entscheidenden Treffer. Durch das Annehmen der intensiveren Spielweise kam der Aufsteiger in der Liga nicht nur an, sondern wurde auch davon getragen. „Für uns war es wichtig, dass wir mit dem Abstiegskampf nichts zu tun hatten. Phasenweise ging der Blick ja sogar in Richtung vierten oder fünften Tabellenrang“, sagt Ihrig. Aber nichts war selbstverständlich, die Mannschaft musste sich in jedem Spiel wieder alles erarbeiten.

Da blieb es nicht aus, dass die Ihrig-Schützlinge einige sportliche Täler durchschreiten mussten. Nach sechs Spieltagen hatte der SVG gerade sieben Punkte auf seinem Konto. Auch fünf Spieltage vor Beginn der Winterpause mangelte es noch immer an der Konstanz: Einem enttäuschenden 1:1 gegen Türk Beerfelden, wo es der Ihrig-Elf nicht gelang, gewinnbringende Chancen herauszuspielen, folgte die schwächste Saisonvorstellung bei der SG Rothenberg, wo man mit 0:6 unter die Räder kam. Just in dieser schwierigen Situation schlug der SVG mit einer disziplinierten und taktischen Meisterleistung Aufstiegskandidat VfL Michelstadt vor eigenem Publikum mit 3:2. Nur ganz wenigen Mannschaften war es in der abgelaufenen Runde gelungen, die Michelstädter zu schlagen.

Torjäger Kevin Büxler fällt noch ein halbes Jahr aus

Zu Beginn der Rückrunde kam der große Rückschlag für die Freiensteiner, als sich Torjäger Kevin Büxler am Kreuzband verletzte. Frühestens in der Wintervorbereitung der Saison 25/26 wird er ins Mannschaftstraining zurückkehren. In der Rückserie wurden die Gammelsbacher Vorstellungen immer konstanter, am Ende belegte der SVG einen beachtenswerten sechsten Tabellenrang. Lediglich 47 Gegentreffer kassierte die Mannschaft in 30 Spielen – der viertbeste Wert der Liga.

Offensiv hat der Aufsteiger freilich noch Luft nach oben. „Noch waren wir nicht in der Lage, die Schwächen des Gegners immer konsequent auszunutzen“, so Ihrig. Positiv aber sei der Teamgeist und der Zusammenhalt. „Ich setze darauf, dass wir in der Offensive den nächsten Entwicklungsschritt gehen und vor des Gegners Tor kaltschnäuziger auftreten.“

Der Gammelsbacher Kader bleibt im Kern zusammen, ergänzt wird er durch Sebastian Karb (Hetzbach), Haydar Firat (Türk Beerfelden) und drei Nachwuchskräften. „Wir sind gut damit gefahren, die Ziele im Winter neu anzupassen“, erklärt Ihrig.