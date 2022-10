SV Gailenkirchen - VfB Neuhütten 1:4 (0:1)

So., 16.10.2022, 15:00 Uhr

In der Anfangsphase hatten die Hausherren mit ihren schnellen Offensivspielern Vorteile. Als sich die Gäste stabilisierten entwickelte sich eine offene Partie. Ein gut gespielter Angriff brachte die Führung für Neuhütten. Die zweite Halbzeit begann mit einer dicken Möglichkeit für Gailenkirchen. Ansonsten stand der VfB defensiv recht sicher, entwickelte selbst immer wieder Torgefahr und erhöhte auf 0:2. Neuhütten hatte nun alles im Griff, leistete sich aber eine Unachtsamkeit, die zu einem Foulelfmeter zum 1:2 führte. Die aufkommende Hoffnung der Heimelf erstickte der VfB jedoch mit dem dritten Treffer recht schnell. In der Schlussphase riskierte Gailenkirchen alles und lief in einen Konter zum 1:4.