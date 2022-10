SV Gadderbaum stürmt an die Spitze Kreisliga A: Ubbedissen kann clevere Gastgeber auf dem Dreesgen nicht stoppen. Heepen siegt erst in der Nachspielzeit beim BSV West.

Durch die überraschende 1:2-Heimniederlage gegen den SV Häger musste der SC Peckeloh II die Tabellenführung an den SV Gadderbaum abgeben. Der TuS Solbad Ravensberg hat sein Heimspiel gegen SuK Canlar wegen einer heftigen Krankheitswelle (mehrere Grippe- und Coronafälle innerhalb der Mannschaft und dem Trainerteam) abgesagt. Einem Nachholtermin unter der Woche konnte der SuK Canlar nicht zustimmen, da viele Spieler wegen Schichtarbeit hätten nicht mitwirken können.

TuS 08 Senne I – VfL Ummeln 4:1 (1:0). Besser konnte der Einstand von TuS Coach Salvatore Zanghi nicht sein. In seinem ersten Spiel durfte er gleich einen überzeugenden „Dreier“ bejubeln. „Man konnte die Handschrift von Salli deutlich erkennen, er hat dem Team in kurzer Zeit neues Selbstvertrauen eingeimpft“, freute sich auch der sportliche Leiter Moritz Dennin über die Spielfreude seiner Mannschaft. Nichts Neues gab es dagegen vom VfL zu berichten, der eine weitere bittere Auswärtsschlappe einstecken musste und weiter auf seine Heimstärke bauen muss.

BSV West – Spvg. Heepen 3:4 (1:2). Nicht zum ersten Mal ärgerte sich BSV-Trainer Emran Berisha über eine unglückliche Niederlage die erst in der Nachspielzeit besiegelt wurde. „Wir belohnen uns nicht für den Aufwand, der berühmte Knoten will einfach nicht platzen“, meinte der zweifache Torschütze. Gästetrainer Marko Puskaric sprach zwar von einem verdienten Sieg, bezeichnete die Entstehung jedoch als glücklich. „Der BSV hat alles gegeben und drei Traumtore geschossen“, hatte Puskaric ein dickes Lob für den Aufsteiger parat.

SV Gadderbaum – SV Ubbedissen 2:0 (1:0). Beide Trainer sprachen nach dem Abpfiff von einer starken Vorstellung ihrer Schützlinge, die für einen unterhaltsamen Nachmittag sorgten. „Die Gadderbaumer waren abgezockter als wir und haben selbst in Unterzahl nur wenig zugelassen“, erklärte Jan Rüter. Jochen Pape hatte Gelb-Rot (40.) gesehen. Dennoch sah Rüter gute Fortschritte bei seiner Elf. „Das war heute überragend von meinem Team, der Gegner hat es uns nicht leicht gemacht. Wir hatten aber immer die richtige Antwort parat“, schwärmte SVG-Trainer Aykut Aydinel.



Tore: 1:0 (23.) Alexander Grot, 2:0 (51.), 3:0 (54.) beide Tom Friedrichs, 4:0 (60.) Ivo Maria Dalhoff, 4:1 (73.) Jannis Steinhoff.



VfL Schildesche – TSV Amshausen 4:1 (1:0). Trotz zahlreicher hochkarätiger Torchancen entwickelte sich das Match nach dem Seitenwechsel zu einer Zitterpartie, die erst mit dem erlösenden 3:1 entschieden war. „Deutlich mehr Spielanteile, gute Chancen – dennoch gelingt es uns nicht, das Spiel locker über die Zeit zu bringen“, erläuterte Trainer Jan Barkowski nach dem Abpfiff. „Hier müssen wir den Hebel in der Trainingswoche ansetzen, um für das kommende Spitzenspiel gegen Heepen gerüstet zu sein“, richtete Barkowski seine Blicke schon früh Richtung Heeper Schützenberg.



Tore: 1:0 (30.) Tim Fischer, 2:0 (48.) Joshua Carr, 2:1 (66.) Patrick Dittes, 3:1 (69.) Yannick Engelbrecht, 4:1 (78.) Tim Fischer.



Spvg. Versmold – TuS Dornberg II 1:2 (1:2). Dank einer geschlossenen Mannschaftsleistung kehrten die Dornberger mit einem knappen Sieg aus Versmold zurück. „In der Anfangsphase hatten wir klare Vorteile, nach dem Anschlusstreffer hat sich dann ein offener Schlagabtausch entwickelte“, stellte Dornbergs Trainer Matthias Schneider fest. Es war für den TuS das erwartet schwere Match in dem sich die Hausherren als hartnäckiger Gegner erwiesen. „Legen wir zu Beginn den dritten Treffer nach, ist die Messe gelesen. So aber war es bis zum Schluss eine packende Partie“, trauerte Matthias Schneider den guten Chancen in der Anfangsphase nach.



Tore: 0:1 (4.) Rahman Fazlijevic, 0:2 (14.) Aleksei Belov, 1:2 (17.) Kordian Kot.