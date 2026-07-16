SV Fürth: Mit Neuzugängen früh den Klassenerhalt sichern

Anspruch und Wirklichkeit: Der SV Fürth musste sich 2025/26 gewaltig strecken, um den Klassenerhalt zu realisieren. Die Mannschaft von Trainer Jochen Ingelmann rettete sich erst in die Relegation. "Das war komplett anders geplant", sagt Sportchef Valerij Biljuk, der vor allem das Verletzungspech für die schwere Saison verantwortlich macht. "Spieler aus der zweiten Mannschaft mussten immer wieder hoch", sagt der Verantwortliche. "Das brauchen wir auf keinen Fall wieder." Biljuk spricht rückblickend gar von einer "Runde zum Vergessen" – "aber jetzt konzentrieren wir uns zu 100 Prozent auf die neue Saison".