SV Fürth: Mit Neuzugängen früh den Klassenerhalt sichern

Bergstraße. Gruppenligist SV Fürth setzt nach einem schwierigen zweiten Jahr in der Spielklasse dieses Mal auf einen frühzeitigen Klassenerhalt. Sechs neue Spieler sollen dabei helfen.
Anspruch und Wirklichkeit: Der SV Fürth musste sich 2025/26 gewaltig strecken, um den Klassenerhalt zu realisieren. Die Mannschaft von Trainer Jochen Ingelmann rettete sich erst in die Relegation. "Das war komplett anders geplant", sagt Sportchef Valerij Biljuk, der vor allem das Verletzungspech für die schwere Saison verantwortlich macht. "Spieler aus der zweiten Mannschaft mussten immer wieder hoch", sagt der Verantwortliche. "Das brauchen wir auf keinen Fall wieder." Biljuk spricht rückblickend gar von einer "Runde zum Vergessen" – "aber jetzt konzentrieren wir uns zu 100 Prozent auf die neue Saison".
Was war gut? "Die Mannschaft wurde am Leben gehalten", sagt der Sportchef. "Keiner hat sich aufgegeben – zum Fußball gehört auch verlieren." Der SV sei in der schwierigen Phase nicht auseinandergebrochen. "Wir haben zusammengehalten und das war unser Trumpf", sagt Biljuk.
Was geht besser? "Es muss mehr Konstanz her, wir müssen über 90 Minuten konzentrierter arbeiten", fordert Biljuk.
Wer kommt? Abwehrspieler Marvin Dreißigacker rückt aus der eigenen Jugend auf – ein talentierter Spieler, der sich bereits in der Ersten auszeichnen konnte. Auch Offensivspieler Jonas Flohr kommt aus der SV-Jugend. Niclas Blüm vom FC 07 Bensheim gilt als erfahrener Offensivspieler, und spielte in der Vergangenheit bereits in der Hessen- und Verbandsliga. Jannik Beisel indes soll die Innenverteidigung stabilisieren. Luca Weicker ist für die rechte Seite vorgesehen, Allrounder Yohan Valencia-Ocampo soll im Zentrum agieren.
Wer geht? Mit Nils Eckstein und Björn Kabel verliert der SV Fürth zwei absolute Führungsspieler – auf und neben dem Platz. "Das ist schade, aber so ist der Fußball eben", sagt Biljuk.
Was geht? "Wir haben einen dankbaren Start in die neue Saison und daraus müssen wir Punkte schöpfen", sagt der Sportchef. "Schön wäre es, den Klassenerhalt diesmal rechtzeitig perfekt zu machen."
Der SV Fürth II spielte eine solide Runde in der B-Liga, hatte schon früh nichts mehr mit dem Abstieg zu tun, und an diese Leistung wollen die Odenwälder auch 2026/27 anknüpfen. Mit Miguel Da Silva hat die SV-Reserve nun auch einen neuen, erfahrenen Trainer. Der erfahrene Portugiese löst Michael Schneider und Stefan Steiger ab. Da Silva soll den SV jetzt auf die nächste Stufe bringen. "Denn langfristig müssen wir eine Klasse höher, um den Abstand zur ersten Mannschaft zu verringern", sagt Sportchef Biljuk.