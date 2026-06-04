SV Fürth liefert, Olympia Lorsch nicht Im Rennen um den freien Platz in der Gruppenliga dürften die Lorscher so gut wie raus sein von Jan Zehatschek · Heute, 19:30 Uhr · 0 Leser

Björn Kabel (rechts) und Yannick Marx (verdeckt) haben mit dem 1:0-Sieg ihres SV Fürth Gastgeber TSG Steinbach (am Ball Daniel Reimer (Steinbach) im Regen stehen lassen. Am Sonntag steigt das Rückspiel in Fürth. Foto: Herbert Krämer

Bergstraße (jz/net/ü). Der SV Fürth hat am Fronleichnamstag den ersten Schritt gemacht auf dem Weg zum Erhalt der Gruppenliga. Die Odenwälder siegten im Halbfinal-Hinspiel beim Tabellenzweiter der Kreisliga Dieburg/Odenwald, TSG Steinbach, und haben für das Rückspiel am Sonntag (15 Uhr) gute Karten auf den Finaleinzug. Dagegen steht der Bergsträßer Vizemeister SC Olympia Lorsch wie schon im Vorjahr vor dem Aus nach der 0:3-Heimpleite gegen den SV Hahn (Zweiter Darmstadt/Groß-Gerau). Alles drin ist sowohl für den VfR Fehlheim als auch den 1. FC Langen nach dem 1:1 im Verbandsliga-Relegations-Halbfinal-Hinspiel.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Heute, 16:00 Uhr 1. FC Langen 1. FC Langen VfR Fehlheim VfR Fehlheim 1 1 „Wir wollten mit einem guten Ergebnis in die Relegation starten, und das ist uns gelungen“, war Sebastian Lindner sowohl mit der Vorstellung seiner Mannschaft wie auch dem Ergebnis zufrieden. Der VfR-Coach hob dabei zum einen das mannschaftlich geschlossene Auftreten seines Teams hervor, zum anderen war er mit der Defensivarbeit zufrieden: „Wir haben gut gegen den Ball gearbeitet, sicher gestanden und dadurch wenig zugelassen.“ Der VfR benötige einige Minuten, um sich an den großen Sportplatz zu gewöhnen. Nachdem dies gelungen war, war Torjäger Marc Perchner zur Stelle und traf (18.). Die Freude währte aber nicht lange, nutzen die Gastgeber einen Fehlheimer Ballverlust zu einer schnellen Umschaltaktion und erzielten durch Dominik Curkovic den Ausgleich. Der zweite Abschnitt war von sicher stehenden Hintermannschaften geprägt. Keine Mannschaft wollte zu sehr ins Risiko gehen. Tore: 0:1 Perchner (18.), 1:1 Curkovic (23.). – Schiedsrichter: Appel (Hünfeld). – Zuschauer: 400. – Beste Fehlheimer Spieler: geschlossene Leistung.

Unwetterartige Wolkenbrüche verzögerten den Spielbeginn der Partie, die live auf Echo online übertragen wurde. Fürths Trainer Jochen Ingelmann sprach von einem hochverdienten Sieg gegen einen tief stehenden und auf Konter lauernden Gegner. „Wir waren über 90 Minuten defensiv extrem stabil, müssen uns nur vorwerfen, das zweite Tor nicht nachgelegt zu haben – Chancen waren genug da“, sagte der SVF-Coach. Fürth spielte geduldig, kam auf dem Naturrasen gut zurecht. Die Gäste kamen lediglich kurz vor der Halbzeit etwas ins Straucheln, und da hätte Steinbach durchaus das 1:1 erzielen können. „Da waren wir etwas unkontrolliert“, sagte Ingelmann. Doch mit Wiederanpfiff war der SVF wieder auf Kurs. Nils Eckstein und Melvin Ellenberger offenbarten in der SVF-Innenverteidigung hervorragende Leistungen. SVF-Torwart David Hummel allerdings musste mit Problemen in der Leiste nach 53 Minuten ausgewechselt werden und wird im Rückspiel am Sonntag (15 Uhr) möglicherweise nicht spielen können. Für Hummel kam Sebastian Pollmann, der sich mehrfach auszeichnen konnte. „Wir bleiben konzentriert, haben den ersten Schritt mit einem enorm wichtigen Auswärtssieg gemacht, aber es wird jetzt zu Hause nicht einfacher – Steinbach muss gewinnen, und wir stellen uns auf einen heißen Kampf ein – es ist noch ein weiter Weg“, blickt Ingelmann auf das Rückspiel. Tor: 0:1 Nico Schumacher (34.). – Schiedsrichter: Can (FSV Spachbrücken). – Zuschauer: 100. – Beste SVF-Spieler: Eckstein, Ellenberger.