SV Fürth fährt selbstbewusst nach Rüsselsheim

Der SV Fürth will auch beim SV Dersim Rüsselsheim bestehen. – Foto: Justin Engel (Archiv)

Die Mannschaft von SVF-Trainer Jochen Ingelmann hat den Klassenerhalt weiter fest im Blick. Drei Punkte trennen die Odenwälder noch vom Relegationsplatz. Der SVF landete zuletzt einen 4:2-Erfolg beim jetzt Tabellensiebten TS Ober-Roden und fährt nun durchaus selbstbewusst zum Zweiten Dersim Rüsselsheim, zumal Fürth im Hinspiel einen 2:1 Heimerfolg einfahren konnte.

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Highlight dieses Spiels war der sehenswerte 1:0-Führungstreffer des jungen Jonas Flohr. Gegen eine Wiederholung solch eines Tores haben die Fürther bestimmt nichts einzuwenden. Trotzdem warnt Ingelmann: „Dersim ist eine richtig gute Mannschaft, ähnlich wie Ober-Roden. Wir spielen dort auf kleinem Kunstrasen, und das wird wieder ein hektisches und zweikampfintensives Spiel werden.“ Die Fürther wissen, was sie erwartet. „Wir müssen ans Limit“, sagt der SVF-Trainer. Der Kader wird in Rüsselsheim ähnlich gestrickt sein wie vergangenen Sonntag gegen TS Ober-Roden: Drei, vier Spieler sind krankheitsbedingt fraglich. Bei Dersim indes sind Dawda Nije und Abdul Jalloh wieder dabei.