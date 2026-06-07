SV Fürth erkämpft das Finalspiel gegen Hahn Schwinn sei Dank: SV Fürth schafft mit dem 3:3 gegen die TSG Steinbach Teil eins der Mission Klassenerhalt von jz/net/ü · Heute, 20:15 Uhr · 0 Leser

Mit seinem Lupfer zum 3:3 gegen die TSG Steinbach (Nummer vier Nicola Cutura) hat Lars-Eric Schwinn (Zweiter von links) seinen SV Fürth ins Endspiel um den freien Platz in der Fußball-Gruppenliga geschossen. Foto: Dagmar Jährling

Bergstraße. Der SV Fürth steht im Endspiel um den freien Platz in der Gruppenliga. Die Mannschaft von Trainer Jochen Ingelmann hat das Ticket zum Klassenerhalt zu Hause gezogen mit einem 3:3 (2:1) im Rückspiel gegen den Odenwälder Kreisoberligisten TSG Steinbach. Gegner im Endspiel, welches am Mittwoch beider Tvgg Lorsch ausgetragen wird, ist der SV Hahn (Kreisoberliga Darmstadt/Groß-Gerau), Hahn setzte sich gegen den SC Olympia Lorsch durch. Die Halbfinal-Partie des VfR Fehlheim gegen den 1. FC Langen, in dem es um den Verbandsliga-Platz geht, dauerte bei Redaktionsschluss noch an. Zur Halbzeit stand es 1:1.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Es war zwischenzeitlich ein Nervenkrimi, denn die Fürther gerieten in der zweiten Halbzeit nach 2:0-Führung tatsächlich in Rückstand. „Wir hatten einen perfekten Start, in den ersten zehn Minuten waren wir klar besser“, sagte Trainer Ingelmann: „Aber dann haben wir von der Intensität her nachgelassen.“ Und Steinbach witterte seine Chance. Die Gäste verkürzten mit der letzten Aktion der ersten Halbzeit auf 1:2. Und mit Wiederanpfiff entfaltete der Odenwald-Vize neue Kräfte.