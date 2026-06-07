SV Fürth erkämpft das Finalspiel gegen Hahn

Bergstraße. Der SV Fürth steht im Endspiel um den freien Platz in der Gruppenliga. Die Mannschaft von Trainer Jochen Ingelmann hat das Ticket zum Klassenerhalt zu Hause gezogen mit einem 3:3 (2:1) im Rückspiel gegen den Odenwälder Kreisoberligisten TSG Steinbach. Gegner im Endspiel, welches am Mittwoch beider Tvgg Lorsch ausgetragen wird, ist der SV Hahn (Kreisoberliga Darmstadt/Groß-Gerau), Hahn setzte sich gegen den SC Olympia Lorsch durch. Die Halbfinal-Partie des VfR Fehlheim gegen den 1. FC Langen, in dem es um den Verbandsliga-Platz geht, dauerte bei Redaktionsschluss noch an. Zur Halbzeit stand es 1:1.
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Es war zwischenzeitlich ein Nervenkrimi, denn die Fürther gerieten in der zweiten Halbzeit nach 2:0-Führung tatsächlich in Rückstand. „Wir hatten einen perfekten Start, in den ersten zehn Minuten waren wir klar besser“, sagte Trainer Ingelmann: „Aber dann haben wir von der Intensität her nachgelassen.“ Und Steinbach witterte seine Chance. Die Gäste verkürzten mit der letzten Aktion der ersten Halbzeit auf 1:2. Und mit Wiederanpfiff entfaltete der Odenwald-Vize neue Kräfte.
„Wir konnten das Spiel dann nicht mehr kontrollieren; Steinbach war die bessere Mannschaft“, beobachtete der SVF-Trainer. Und mit dem dritten Gegentor zum 2:3 kam der Gruppenligist gewaltig ins Wackeln. Die Einwechslung von Nicolas Böhmer erwies sich aber als goldrichtige Entscheidung. Böhmer brachte neuen Schwung ins Spiel. „Das hat sich auf die gesamte Mannschaft ausgewirkt“, sagte Ingelmann. Lars-Eric Schwinn erzielte schließlich kurz vor Abpfiff das 3:3. Ingelmann: „Egal, wie wir ins Finale eingezogen sind – wir haben es geschafft, und das zählt. Aber es war ein heißer Tanz – Kompliment an meine Mannschaft, aber auch an Steinbach“.
Gegner im Endspiel am Mittwoch ist der SV Hahn. Sandro Sirigu und Chris Diefenbach sind dann möglicherweise wieder mit dabei. Und auch Jonas Flohr und Robin Weber könnten dann Optionen sein.
Tore: 1:0 Incirkus (6.), 2:0 Marx (36.), 2:1, 2:2, 2:3 Reimer (44., 69., 72.), 3:3 Schwinn (82.). – Schiedsrichter: Challioui (SKG Rumpenheim). – Zuschauer: 400. – Beste SVF-Spieler: geschlossene Leistung.