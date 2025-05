SV Fürth baut fürs Finale auf seine Fans

Bergstraße. Der SV Fürth steht zum zweiten Mal in Folge im Endspiel des Bergsträßer Kreispokals. Gegner am Samstag (Anstoß 16 Uhr in Mitlechtern) ist Hessenliga-Absteiger SV Unter-Flockenbach. Ein gutes Omen? Im vergangenen Jahr bezwang der SV mit Eintracht Wald-Michelbach den Verbandsliga-Absteiger.

Fürths Sportchef Valerij Biljuk setzt auf starke Unterstützung seitens der SVF-Fans: „Wir wollen gewinnen, um anschließend die Fürther Nacht in Grün erstrahlen zu lassen.“ Mut macht den Fürthern das finale Gruppenligaspiel am Mittwoch, wo es einen 5:1-Sieg über Modau gab. Doch Trainer Jochen Ingelmann erwartet am Samstag ein komplett anderes Spiel gegen einen SVU, der aus einer sportlichen schweren Saison komme, dennoch als klarer Favorit in die Partie gehe. „Egal in welcher Konstellation – beim SVU ist alles schneller und präziser“, so Ingelmann: „Wir werden viel verteidigen müssen; aber unsere Spieler haben immer wieder gezeigt, dass sie in besonderen Spielen zu besonderen Leistungen fähig sind.“ Und bis auf die Langzeitverletzten sowie Konstantin Braun (Meniskus) sind wohl alle Mann an Bord.

Die Stammspieler Nico Diefenbach und Adis Dolicanin werden den SV nach dieser Saison indes verlassen. Der 36 Jahre alte Diefenbach gab sein Karriereende bekannt, Dolicanin wechselt zur SG Unter-Abtsteinach.