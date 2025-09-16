SV Frisia 03 mit deutlichem 6:0-Auswärtserfolg in Wahlstedt

Der SV Frisia 03 Risum-Lindholm hat in der Frauen-Oberliga den perfekten Start hingelegt. Auch das zweite Saisonspiel konnte die Mannschaft von Trainer Stefan Christiansen beim SV Wahlstedt deutlich mit 6:0 (2:0) gewinnen. Für Wahlstedt war es im zweiten Spiel die erste empfindliche Niederlage.

Trotz der langen Anreise aus Nordfriesland bestimmten die Gäste über weite Strecken das Spielgeschehen und ließen die Gastgeber kaum einmal zur Entfaltung kommen. In der ersten Hälfte sah sich Wahlstedt überwiegend mit Abwehrarbeit beschäftigt, was auch phasenweise gut gelang. Entlastungsangriffe verpufften meist auf Höhe der Mittellinie.

Konsequente Chancenverwertung nach der Pause

Auch nach dem Seitenwechsel spielte der SV Frisia 03 weiter mit hoher Intensität und war permanent torgefährlich. Am Ende wurde es ein deutlicher Sieg für die Gäste, die ihre sich bietenden Torchancen konsequent nutzten.

Christiansen lobt Ballsicherheit und Konzentration

Frisia-Trainer Stefan Christiansen sagte: „Unser Team hat zwei ganz tolle Halbzeiten gespielt. Fünf top herausgespielte Tore plus ein Elfmeter, dem auch ein klasse Spielzug vorausging. Der Ball lief super bei uns, immer Bewegung und Angebote und eine enorme Ballsicherheit. Es wurden immer Entscheidungen zu 100 % getroffen, die auch fast immer richtig waren. Alle waren 90 Minuten voll konzentriert und haben nie nachgelassen. Wir haben nur zwei Torschüsse zugelassen und keinen Eckball.“

SV Frisia 03 Risum-Lindholm: Mia-Lotte Petersen – Linea Tobiesen, Nele Jensen, Nicole Ebsen, Felina Kühl (77. Luca Sophie Andresen) – Pia Clausen, Aileen Tobiesen, Anais Kuevi, Lena Engel – Lisa Christiansen (77. Maylin Steensen), Kira-Marie Dethlefsen (72. Aya Taie).

Trainer: Stefan Christiansen.

Schiedsrichter: Jannes Kagerah (PSV Union Neumünster).

Tore: 0:1 Lena Engel (17.), 0:2 Pia Clausen (21.), 0:3 Lisa Christiansen (50.), 0:4 Lena Engel (63., Elfmeter), 0:5 Pia Clausen (66.), 0:6 Lisa Christiansen (69.).