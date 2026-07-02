SV Friesenheim und SV Bechtolsheim gründen SG Spielgemeinschaft startet in der C-Klasse +++ Neues Trainerteam kann auf 30-Mann-Kader zurückgreifen +++ Gerechte Aufgabenverteilung unter SG-Partnern von Thomas Mirkes · Heute, 17:55 Uhr · 0 Leser

Sie lenken die Geschicke bei der neugegründeten SG Friesenheim / Bechtolsheim: Sascha Grub, Holger Schwär, Lars Wieland, Christoph Koch (von links nach rechts). Es fehlen: Nina Möller und Holger Schmidt. – Foto: SG Friesenheim / Bechtolsheim

FRIESENHEIM/BECHTOLSHEIM. Der SV Friesenheim und der SV Bechtolsheim machen ab der Saison 2026/27 gemeinsame Sache. Die neugegründete Spielgemeinschaft steigt in die C-Klasse Mainz-Bingen Süd ein und wird von Jürgen Müller, der zuletzt die Zweite des TSV Ebersheim trainierte, sowie Cedric Lehn als Co-Trainer übernommen. Die anstehenden Herausforderungen werden auf möglichst viele Schultern verteilt.

Gemeinsame Probetrainings führen zur SG-Gründung „Unser voller Fokus liegt darauf, die neue Gemeinschaft zusammenwachsen zu lassen. Wir möchten die Saison genießen, eine gute Zeit mit unseren Spielern sowie Zuschauern erleben und eine solide Grundlage für die Zukunft von Friesenheim und Bechtolsheim schaffen”, so Holger Schwär, der Vorsitzende des SV Friesenheim, zur Zielsetzung der SG. Der ursprüngliche Plan der Friesenheimer, eine komplett eigenständige Mannschaft zu stellen, sei nach gemeinsamen Probetrainings mit Bechtolsheimer Spielern verworfen worden und der Austausch mit dem SG-Partner habe sich schnell intensiviert. „Uns wurde klar, dass beide Vereine sehr gut zusammenpassen. Sowohl was die Kadergröße als auch die gemeinsame Haltung und die Vorstellungen vom Fußball angehen. Daraus hat sich schließlich die Entscheidung für die Spielgemeinschaft entwickelt”, berichtete Christoph Koch, der Abteilungsleiter Fußball des SV Bechtolsheim, über die Gespräche mit Schwär sowie SVB-Vorstand Lars Wieland.

Jürgen Müller und Cedric Lehn übernehmen 30-Mann-Kader Der neue Kader der Vereinigten umfasse aktuell etwas mehr als 30 Spieler und sei ziemlich ausgeglichen. „Etwa die Hälfte kommt aus Friesenheim, die andere Hälfte aus Bechtolsheim”, teilte Schwär mit, der sich besonders darüber freue, dass einige ehemalige Friesenheimer Spieler zurückgewonnen werden konnten, da sie Lust auf die neue Herausforderung haben. Dieser Aufgabe stellen sich auch Neu-Trainer Jürgen Müller, der in jüngster Vergangenheit die Ebersheimer Zweitvertretung coachte und davor in Klein-Winternheim, Selzen sowie Nieder-Olm aktiv war, und Assistent Cedric Lehn, der in der zurückliegenden Spielzeit den SVB trainierte. Bis zum ersten Pflichtspiel im Kreispokal gegen die SG Rhein-Selz II (Sonntag, 26.07.2026, 15 Uhr) und dem Rundenauftakt gegen den 1. FC Schwabsburg III (Freitag, 14.08.2026, 19:30 Uhr) sollen neben dem Duell mit dem FSV Oppenheim II (Sonntag, 02.08.2027, 15 Uhr) weitere Testspiele absolviert werden. Der Trainingsauftakt habe sich indes laut Schwär „aufgrund der Hitzeperiode und der Schulferien als besonders herausfordernd” erwiesen. „Wir werden den Trainingsbetrieb jetzt Schritt für Schritt hochfahren”, erklärte der SVF-Vorsitzende, der sich insbesondere bei strategischen Entscheidungen sowie der Spieltagsplanung einbringen wird, um die SG mit den anderen Verantwortlichen erfolgreich aufzustellen.