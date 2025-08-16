SV Frielingsdorf will Euphorie in der Bezirksliga nutzen

Nach drei Jahren in der Kreisliga A ist der SV Frielingsdorf wieder zurück auf der Bühne der Bezirksliga 1 – und das ausgerechnet im Jubiläumsjahr des Vereins.

„Die Vorfreude auf die neue Saison und auf die neue Liga ist natürlich bei allen Beteiligten riesig groß. Der Aufstieg ist für die Mannschaft, den Verein und das gesamte Umfeld zum 100-jährigen Jubiläum eine riesen Geschichte“, sagt der neue Coach Andreas Dreiner. Der 36-Jährige übernahm den Klub in der Sommerpause nach mehreren Jahren als Co-Trainer beim SV Bergisch Gladbach. „Was die Mannschaft in der letzten Spielzeit geleistet hat, war einfach überragend. Einen großen Anteil an dem Erfolg hat natürlich auch mein Vorgänger Chris Liehn mit seinem Co-Trainer Thomas Kaiser.“

Der Start unter Dreiner verläuft vielversprechend. „Bisher bin ich sehr zufrieden mit den ersten Wochen der Vorbereitung. Die Jungs ziehen gut mit! Allen ist bewusst, dass wir ein paar extra Meter gehen müssen, um uns auf die Liga bestmöglich vorzubereiten“, so der Coach. Erste Testspiele hätten gezeigt, wo die Stärken liegen – aber auch, an welchen Stellschrauben noch gedreht werden muss. „Die Schwerpunkte liegen auf einer guten Variabilität gegen den Ball und im Ballbesitz! Wir wollen mit einer hohen Intensität gegen den Ball arbeiten und im Ballbesitz zielstrebig nach vorne spielen.“

Kontinuität und punktuelle Verstärkung

Am Kader gab es nur kleine Veränderungen. „Der Kader ist zum großen Teil zusammengeblieben, den zwei Abgängen stehen zwei Neuverpflichtungen gegenüber. Mit Philipp Schmidt und Felix Krüger konnten wir uns nochmal individuell verstärken. Die Jungs passen super in die Truppe und haben sich bereits sehr gut eingelebt.“ Die Freude darüber ist groß: „Wir sind sehr zufrieden mit dem Kader und freuen uns, mit einer so eingeschworenen Truppe an den Start zu gehen.“

Schmerzhafter Abgang

Sportlich wiegt vor allem ein Verlust schwer. „Mit Louis Fliegner hat uns unser Topscorer verlassen. Einen Spieler zu ersetzen, der in nur 16 Spielen 34 Torbeteiligungen hatte, wird natürlich schwierig. Trotzdem sind wir absolut überzeugt davon, dass wir genügend Torgefahr auf den Platz bringen können.“ Der erst 26-jährige Offensivmann hatte in den letzten Jahren immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen und wird seine aktive Karriere beenden.

Klassenerhalt als Ziel

Die Marschroute für die Premierensaison in der Bezirksliga ist klar. „Als Aufsteiger ist unser primäres Ziel, die Klasse zu halten. In den nächsten Jahren wollen wir uns in der Bezirksliga beweisen und langfristig integrieren. Wir wollen mit großer Euphorie in die neue Saison starten und uns als Kollektiv Stück für Stück weiterentwickeln.“