SV Frielingsdorf: Nach starkem Premierenjahr folgt Akt zwei

Der SV Frielingsdorf hat ein glänzendes Premierenjahr in der Bezirksliga Staffel 1 hinter sich und schloss die Spielzeit als bester Aufsteiger auf dem sechsten Tabellenplatz ab. In seiner zweiten Amtszeit will der 37-jährige Coach Andreas Dreiner den Klub nun dauerhaft in der neuen Umgebung verankern.
Das Abschneiden des SVF in der abgelaufenen Saison 2025/26 nötigte der Konkurrenz im Tableau reichlich Respekt ab. Die Dreiner-Auswahl überzeugte vor allem durch ein offensives Feuerwerk: Sagenhafte 85 geschossene Tore bedeuteten den drittbesten Angriff der gesamten Liga. Prunkstück des Kollektivs war dabei ein Offensiv-Duo, das die gegnerischen Abwehrreihen reihenweise vor Probleme stellte. Philipp Schmidt mit 19 Buden und Justin Ufer mit 18 Treffern krönten sich zu den beiden besten Torschützen der gesamten Liga.
„Als Aufsteiger können wir mit unserer Premieren-Saison in der Bezirksliga mehr als zufrieden sein, gerade auch mit dem finalen sechsten Tabellenplatz. So einen guten, einstelligen Platz hatten wir vorher vielleicht nicht direkt angepeilt, umso schöner ist es jetzt. Sicherlich war es eine Spielzeit, die gerade in der Hinserie durch viele Verletzungen etwas schwierig war. Trotzdem sind wir als Verein unheimlich eng zusammengerückt, hatten oft die wichtige Unterstützung aus der zweiten Mannschaft und haben am Ende eine sehr ausgeglichene Saison gespielt. Wir waren nie wirklich nah an den Abstiegsrängen dran. Da muss man gar nicht um den heißen Brei herumreden oder das Haar in der Suppe suchen: Wir können einfach verdammt stolz auf die Jungs sein. Uns war wichtig, erst mal in dieser Liga anzukommen, und das haben die Jungs schnell geschafft. Besonders im letzten Drittel haben wir gut performt und viele Punkte geholt“, blickt Dreiner mit Stolz auf die vergangenen Monate zurück.
Die Grundlagen für das zweite Jahr in der Bezirksliga werden bereits seit mehr als zwei Wochen gelegt. Am 18. Juli bat das Trainerteam zum offiziellen Aufgalopp auf den Trainingsplatz. Bereits im Vorfeld mussten die Akteure in der Sommerpause individuelle Hausaufgaben erledigen – mit Erfolg, wie der Zustand des Kaders beweist.
„Letztes Jahr mussten wir ja schmerzhaft erfahren, dass der eine oder andere mit der Intensität nicht direkt klarkam und muskuläre Probleme hatte. Diesmal haben es alle vorab super durchgezogen und sind mit einer guten Grundfitness eingestiegen. Bisher läuft es absolut rund: Wir sind relativ verletzungsfrei, die Intensität stimmt und auch die Trainingsbeteiligung ist trotz der typischen Urlaubszeit absolut zufriedenstellend. Die Bereitschaft ist voll da“, berichtet Dreiner über die ersten Einheiten.
Auf dem Transfermarkt stand im Sommer eine Verjüngung des Kaders auf der Agenda, da einige Akteure ihre Laufbahn altersbedingt beendeten. Bei den Verpflichtungen blieb sich der Klub seiner Linie treu und setzte auf Akteure, die perfekt ins Gefüge passen.
Dreiner zeigt sich mit den Transfers rundum einverstanden: „Mit der Transferperiode sind wir definitiv zufrieden. Wir haben ein paar junge, entwicklungsfähige Talente dazubekommen, die aber teilweise schon erste Erfahrungen im Seniorenebereich mitbringen – das ist genau unser Beuteschema. Wir sind kein Verein, der mit Riesenangeboten locken kann – wir brauchen Jungs, die einfach Bock auf das Projekt haben und charakterlich in die Truppe passen. Damit sind wir mit unseren Planungen durch und für die kommende Saison gut aufgestellt.“
Bei der Frage nach den potenziellen Meisterkandidaten blickt der SVF-Coach auf die etablierten Kräfte der Vorsaison, hat aber auch einen Neuling auf dem Zettel: „Die Top-Favoriten zu benennen, ist immer schwierig, aber in meinen Augen wird Jan Wellem der absolute Spitzenreiter sein, dicht gefolgt von Südwest und den Rheindörfern. Das sind die Teams, die schon letztes Jahr oben dabei waren. Als Überraschungsmannschaft habe ich den Aufsteiger SC Weiler-Volkhoven auf dem Zettel, die einen sehr guten Kader beisammenhaben und starke Testergebnisse geliefert haben.“
Für das eigene Team verzichtet Dreiner ein konkretes Tabellenziel und richtet das Augenmerk stattdessen auf eine nachhaltige Reifung der Mannschaft. „Was unsere eigene Mannschaft im Vergleich zur Konkurrenz angeht, will ich gar nicht zu tief ins Detail gehen oder ein konkretes Tabellenziel ausgeben. Für uns zählt nur eins: Wir wollen uns langfristig in der Bezirksliga etablieren, eine gute Rolle spielen, frühzeitig nichts mit dem Keller zu tun haben und uns spielerisch weiterentwickeln. Und vor allem wollen wir Spaß haben – und den hat man bekanntlich am meisten, wenn man erfolgreich Fußball spielt“, so der 37-Jährige abschließend.