SV Frielingsdorf: Nach starkem Premierenjahr folgt Akt zwei Nach Platz 6 im Vorjahr gilt es sich in der Bezirksliga endgültig zu etablieren. von Andreas Santner · Heute, 10:15 Uhr · 0 Leser

Andreas Dreiner geht mit dem SV Frielingsdorf in die zweite Bezirksliga-Saison. – Foto: Kleinjung, Piorkowski

Der SV Frielingsdorf hat ein glänzendes Premierenjahr in der Bezirksliga Staffel 1 hinter sich und schloss die Spielzeit als bester Aufsteiger auf dem sechsten Tabellenplatz ab. In seiner zweiten Amtszeit will der 37-jährige Coach Andreas Dreiner den Klub nun dauerhaft in der neuen Umgebung verankern.

Torgefahr als Trumpfkarte Das Abschneiden des SVF in der abgelaufenen Saison 2025/26 nötigte der Konkurrenz im Tableau reichlich Respekt ab. Die Dreiner-Auswahl überzeugte vor allem durch ein offensives Feuerwerk: Sagenhafte 85 geschossene Tore bedeuteten den drittbesten Angriff der gesamten Liga. Prunkstück des Kollektivs war dabei ein Offensiv-Duo, das die gegnerischen Abwehrreihen reihenweise vor Probleme stellte. Philipp Schmidt mit 19 Buden und Justin Ufer mit 18 Treffern krönten sich zu den beiden besten Torschützen der gesamten Liga. „Als Aufsteiger können wir mit unserer Premieren-Saison in der Bezirksliga mehr als zufrieden sein, gerade auch mit dem finalen sechsten Tabellenplatz. So einen guten, einstelligen Platz hatten wir vorher vielleicht nicht direkt angepeilt, umso schöner ist es jetzt. Sicherlich war es eine Spielzeit, die gerade in der Hinserie durch viele Verletzungen etwas schwierig war. Trotzdem sind wir als Verein unheimlich eng zusammengerückt, hatten oft die wichtige Unterstützung aus der zweiten Mannschaft und haben am Ende eine sehr ausgeglichene Saison gespielt. Wir waren nie wirklich nah an den Abstiegsrängen dran. Da muss man gar nicht um den heißen Brei herumreden oder das Haar in der Suppe suchen: Wir können einfach verdammt stolz auf die Jungs sein. Uns war wichtig, erst mal in dieser Liga anzukommen, und das haben die Jungs schnell geschafft. Besonders im letzten Drittel haben wir gut performt und viele Punkte geholt“, blickt Dreiner mit Stolz auf die vergangenen Monate zurück.

Fitte Beine zum Aufgalopp Die Grundlagen für das zweite Jahr in der Bezirksliga werden bereits seit mehr als zwei Wochen gelegt. Am 18. Juli bat das Trainerteam zum offiziellen Aufgalopp auf den Trainingsplatz. Bereits im Vorfeld mussten die Akteure in der Sommerpause individuelle Hausaufgaben erledigen – mit Erfolg, wie der Zustand des Kaders beweist. „Letztes Jahr mussten wir ja schmerzhaft erfahren, dass der eine oder andere mit der Intensität nicht direkt klarkam und muskuläre Probleme hatte. Diesmal haben es alle vorab super durchgezogen und sind mit einer guten Grundfitness eingestiegen. Bisher läuft es absolut rund: Wir sind relativ verletzungsfrei, die Intensität stimmt und auch die Trainingsbeteiligung ist trotz der typischen Urlaubszeit absolut zufriedenstellend. Die Bereitschaft ist voll da“, berichtet Dreiner über die ersten Einheiten.