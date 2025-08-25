SV Frielingsdorf II: "Genau das macht die Saison so spannend"

Nach einer starken Hinrunde und einer schwächeren Rückserie will der SV Frielingsdorf II in der Kreisliga B2 Berg wieder angreifen. Trainer Ufuk Opak gibt sich trotz einiger Hindernisse in der Vorbereitung optimistisch.

„Ich habe gemischte Gefühle, wenn ich auf die Saison zurückblicke. Die Hinrunde war wirklich bemerkenswert und hat gezeigt, welches Potenzial in der Mannschaft steckt. Leider hatten wir in der Rückrunde mit einigen Verletzungen zu kämpfen, und zusätzlich wurde mein Stürmer in die Erste Mannschaft hochgezogen. Dadurch konnten wir die zweite Hälfte der Saison nicht so erfolgreich gestalten wie die erste. Insgesamt überwiegt aber das Positive: Die Mannschaft hat sich gut entwickelt, und darauf können wir aufbauen“, resümiert Opak die vergangene Spielzeit, in der sein Team mit 60 Punkten auf Rang vier landete.

Seit dem 18. Juli bereitet sich Frielingsdorf II auf die neue Saison vor – dreimal pro Woche Training, sieben Testspiele. „Der Start in die neue Saison ist bislang nicht ganz einfach verlaufen. Wir mussten in der Vorbereitung viele Ausfälle verkraften – durch Urlaube, langzeitverletzte Spieler und dazu noch den Weggang meines Co-Trainers aus privaten und zeitlichen Gründen. Das erschwert es, mit voller Intensität zu arbeiten“, so der Coach.