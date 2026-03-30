SV Frielingen unterliegt knapp in Wedemark

Der SV Frielingen verliert auswärts beim SC Wedemark 1926 mit 0:1. In einem weitgehend ausgeglichenen Spiel fällt die Entscheidung durch einen wiederholten Strafstoß.
Der SV Frielingen hat in der Kreisliga Staffel 2 Region Hannover eine knappe 0:1-Auswärtsniederlage beim SC Wedemark 1926 hinnehmen müssen. Über die gesamte Spielzeit entwickelte sich eine weitgehend ausgeglichene Partie, in der die Gastgeber jedoch die klareren Torchancen verbuchten.
Die spielentscheidende Szene ereignete sich vom Elfmeterpunkt: Zunächst konnte der Torhüter des SV Frielingen den Strafstoß parieren. Der Versuch wurde jedoch wiederholt, da eine zu frühe Bewegung festgestellt wurde. Beim zweiten Versuch musste sich der Schlussmann geschlagen geben, sodass die Wedemark den entscheidenden Treffer erzielte.
Insgesamt zeigte der SV Frielingen eine engagierte Leistung und hielt die Partie lange offen. Ein Unentschieden wäre aus Sicht der Gäste möglich gewesen, doch die entscheidende Situation fiel zugunsten der Gastgeber aus.
In der Tabelle bleibt der SV Frielingen mit 17 Punkten aus 17 Spielen auf dem 14. Tabellenplatz und befindet sich weiterhin im unteren Tabellenbereich. Der SC Wedemark 1926 verbessert sich durch den Sieg auf 33 Punkte und festigt seine Position in der Spitzengruppe der Liga.
Am Ostermontag, den 6. April 2026, steht für den SV Frielingen das nächste Spiel an. Dann empfängt die Mannschaft den 1. FC Brelingen vor heimischer Kulisse.