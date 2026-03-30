SV Frielingen unterliegt knapp in Wedemark Wiederholter Elfmeter entscheidet ausgeglichene Partie von red · Heute, 17:39 Uhr · 0 Leser

– Foto: Volkhard Patten

Der SV Frielingen verliert auswärts beim SC Wedemark 1926 mit 0:1. In einem weitgehend ausgeglichenen Spiel fällt die Entscheidung durch einen wiederholten Strafstoß.

Der SV Frielingen hat in der Kreisliga Staffel 2 Region Hannover eine knappe 0:1-Auswärtsniederlage beim SC Wedemark 1926 hinnehmen müssen. Über die gesamte Spielzeit entwickelte sich eine weitgehend ausgeglichene Partie, in der die Gastgeber jedoch die klareren Torchancen verbuchten. Die spielentscheidende Szene ereignete sich vom Elfmeterpunkt: Zunächst konnte der Torhüter des SV Frielingen den Strafstoß parieren. Der Versuch wurde jedoch wiederholt, da eine zu frühe Bewegung festgestellt wurde. Beim zweiten Versuch musste sich der Schlussmann geschlagen geben, sodass die Wedemark den entscheidenden Treffer erzielte.