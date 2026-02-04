SV Friedrichsthal: „Eine Mannschaft, die sich füreinander zerreißt“

Links: Co-Trainer Eyk Balzke und rechts Trainer Benjamin Baier. – Foto: Verein

Trainer Benjamin Baier spricht im FuPa-Teamcheck über eine lange witterungsbedingte Pause, den starken Zusammenhalt einer neu formierten Mannschaft und eine Saison in der 1. Kreisklasse Nord Oberhavel/Barnim, in der Entwicklung wichtiger ist als Tabellenrechnerei. Der SV Friedrichsthal zeigt klare Zeichen des Aufbruchs.

Unser letztes Pflichtspiel liegt bereits etwas zurück, es war am 15.11.25 - Sieg gegen Beetz-Sommerfeld. Danach mussten wir witterungsbedingt mehrere Spielausfälle hinnehmen, so dass wir den Spielbetrieb nicht fortsetzen konnten. Entsprechend war die Pause länger als geplant. Wir hatten zwar einige Hallenturniere, in denen wir selbst höherklassige Gegner besiegt haben, aber am Ende fehlte auch die nötige Konsequenz. Dennoch sind Hallenturniere nicht das gleiche wie draußen, sondern sorgen für etwas Bewegung und Abwechslung.

Wie lange macht ihr Pause und wie sieht eure Vorbereitung aus? Gibt es besondere Highlights oder Teambuilding-Maßnahmen?

Unsere Vorbereitung war grundsätzlich für Ende Januar angesetzt, allerdings ist ein reguläres Training auf dem Platz derzeit nicht möglich. Das Testspiel gegen RW Schönow III musste bereits abgesagt werden. Wir hoffen, dass die Testspiele gegen SV Glienicke/Nordbahn II und die Standortbestimmung gegen den höherklassigen FC Hennigsdorf II 98 absolviert werden können.

Ich glaube, dass unser Team auch zusammengewachsen ist, weil sich die unterschiedlichen Generationen (18 bis 43 Jahre) respektieren und akzeptieren – das ein oder andere Highlight gab es dabei auch. Am Ende haben alle Spaß auf und neben dem Platz miteinander, ohne dabei die nötige Ernsthaftigkeit in entscheidenden Momenten zu verlieren.

Wie bewertest du das bisherige Abschneiden deiner Mannschaft im bisherigen Saisonverlauf?

Aktuell stehen wir auf Platz fünf, haben vier Punkte Rückstand auf Rang zwei, dabei aber noch zwei Spiele weniger absolviert. Die Tabelle würde noch anders aussehen, wenn wir nicht die Hypothek von minus drei Punkten wegen Nichterfüllung des Schiedsrichtersolls tragen müssten. Etwas, für das die Mannschaft gar nichts kann, aber auch sich davon unberührt zeigte.

Von den bisher neun Saisonspielen haben wir lediglich zwei Spiele verloren. Eine Niederlage zum Saisonauftakt gegen FC Kremmen II mit 1:4 sowie kurz danach gegen den aktuellen Tabellenführer Fortuna 21 Grüneberg mit 3:4. Gerade dieses Spiel zeigte aber auch, wozu die Mannschaft in der Lage ist – immerhin haben sie dieser Mannschaft drei ihrer sieben Gegentore zugefügt.

Insgesamt hat das Team im bisherigen Saisonverlauf schon viele Dinge gut umgesetzt. Dabei auch einige Reifeprüfungen wie in Bredereiche sowie das Derby gegen TuS Sachsenhausen III gut gemeistert. 15 unterschiedliche Torschützen zeigen auch, dass wir unberechenbar sind. Gleichzeitig spüren wir, dass noch deutlich mehr möglich ist – gerade wenn man bedenkt, dass wir diese Mannschaft erst ins Leben gerufen haben. Die Mannschaft ist weiterhin sehr hungrig, lernwillig und entwicklungsfähig. Genau deshalb gibt es noch einige Stellschrauben, an denen wir arbeiten wollen, um den nächsten Schritt zu machen. Dafür sind wir auf einem guten Weg – gerade auch, wenn wir sehen, welches Potenzial wir in unserer A-Jugend haben.

Was hat gut oder sogar besser geklappt als vielleicht zu Beginn erhofft?

Besonders positiv überrascht hat uns die rasante Entwicklung der Mannschaft. Zu Beginn der Saison bestand das Team im Grunde aus drei verschiedenen Gruppen: den A-Jugendlichen, den ehemaligen Ü35-Spielern des SV Friedrichsthal und den Rückkehrern beziehungsweise Neuzugängen. Diese unterschiedlichen Gruppen zusammenzuführen hat etwas Zeit gebraucht und auch gezielte Maßnahmen erfordert.

Umso erfreulicher ist es heute sagen zu können, dass wir ein sehr gutes, junges Team haben, in dem jeder seinen Platz gefunden hat und in dem viele Spieler, auch junge Spieler, Verantwortung übernehmen. Unabhängig davon, welche Spieler am Spieltag auf dem Platz stehen – es ist immer eine Mannschaft. Eine Mannschaft, die sich füreinander zerreißt, mit großer Leidenschaft auftritt und alles dafür gibt, Spiele erfolgreich zu gestalten.

Es gibt immer mal den einen oder anderen beruflichen, familiären oder krankheitsbedingten Ausfall. Doch unser Motto „Verein und Familie“ zeigt auch, dass im Verein sich immer gegenseitig geholfen wird. So wurden wir im Spiel gegen Beetz/Sommerfeld von der eigenen Ü40 unterstützt. Für keinen unserer Spieler stellte das ein Problem dar, sondern sie wurden prima integriert – auch dafür steht der SV Friedrichsthal.

Dieses Team hat taktische Vorgaben schnell aufgenommen und unkompliziert umgesetzt. Das macht die Arbeit für uns Trainer deutlich einfacher. Darüber hinaus profitieren wir von der sehr guten Zusammenarbeit mit unserer A-Jugend. Den Spielern wird regelmäßig und auch zukünftig die Möglichkeit gegeben, im Herrenbereich integriert zu werden und sich Schritt für Schritt an das Niveau zu gewöhnen.

In welchen Bereichen haben sich in deiner Mannschaft Probleme aufgetan?

Zu Beginn der Saison lag die größte Herausforderung ganz klar darin, aus mehreren Gruppen eine funktionierende Einheit zu formen. Das hat sich in den ersten Spielen auch noch bemerkbar gemacht, weil Abläufe und Abstimmungen naturgemäß noch nicht vollständig gefestigt waren. Wichtig dabei war jedoch, dass die Mannschaft diesen Prozess selbst sehr proaktiv mitgestaltet hat. Insbesondere unsere beiden Kapitäne haben dabei Verantwortung auf und neben dem Platz übernommen. Unsere erfahrenen Spieler stehen dem Team dabei ebenfalls kontinuierlich zur Seite.

Inzwischen ist dieses Team deutlich zusammengewachsen und stabil. Wir als Trainerteam sind fest davon überzeugt, dass wir gegen jeden Gegner mithalten können. Aktuell besteht unsere größte Herausforderung eher in einem gewissen „Luxusproblem“. Immer wieder gibt es personelle Ausfälle. Gleichzeitig gelingt es der Mannschaft aber sehr gut, Ausfälle zu kompensieren, so dass sie auf dem Platz kaum spürbar sind. Das ist letztendlich auch eine unserer größten Stärken. Es zeigt, wie breit wir – auch gerade durch unsere A-Jugend – aufgestellt sind. Deshalb bin ich überzeugt, dass diese Mannschaft auch in den kommenden Jahren weiter auf sich aufmerksam machen wird.

Wohin führt der Weg deiner Mannschaft nach der Winterpause?

Ich weiß zwar nicht, wohin der Weg führt, aber wenn wir viele Spiele erfolgreich gestalten, führt er meistens in der Tabelle nach oben.

Unser Ziel ist natürlich, Spiele zu gewinnen, wollen uns aber gleichzeitig auch als Team weiterentwickeln. Es wird dabei sicherlich auch das ein oder andere Hindernis geben. Das ist auch nicht schlimm, denn entscheidend ist, wie wir damit umgehen beziehungsweise wie wir es lösen.

Am Ende soll jeder mitbekommen, dass es den SV Friedrichsthal wieder gibt. Den einen oder anderen Zweifler soll es ja gegeben haben. Wir wollen wieder eine bekannte Adresse im Kreis Oberhavel werden.

Gibt es personelle Veränderungen in deinem Team, die man bereits nennen kann?

Personelle Abgänge gibt es nicht. Wir bekommen den einen oder anderen Verletzten zur Rückrunde wieder zurück. Zudem wird es in der Rückrunde dazu kommen, dass der ein oder andere A-Jugendliche erste oder weitere Erfahrungen im Herrenbereich sammeln wird.

Wer wird Meister eurer Liga?

Der Fokus liegt auf uns – auf unsere Entwicklung – auf unsere Spiele. Der SV Friedrichsthal ist wieder da. Wir haben die vollste Unterstützung unseres Vorstandes.