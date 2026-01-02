SV Friedrichsfeld verteidigt Hallentitel in Voerde

Der alte Hallenstadtmeister in Voerde ist auch der neue Chef in der Halle. Am Freitagabend hat die SV Friedrichsfeld seinen Titel erfolgreich verteidigt. Die Gastmannschaft vom STV Hünxe belegte einen starken zweiten Rang, für den SV Spellen reichte es zu Platz drei. Ausrichter TV Voerde kam über den letzten Platz im Klassement nicht hinaus.

Gleich zum Auftakt stand das Duell der beiden besten Mannschaften des Abend an. In einem echten Krimi setzte sich Friedrichsfeld denkbar knapp mit 7:6 gegen Hünxe durch. Die Hünxer wussten den gesamten Abend den stimmgewaltigsten Anhang hinter sich zu vereinen und konnten auch im weiteren Verlauf zwei Erfolge einfahren. Zunächst gab es ein 9:5 gegen den TVV, gefolgt von einem 6:3 gegen Spellen.

Friedrichsfeld stellte die Weichen schon in der zweiten Partie auf Gesamtsieg, als es gegen den SVS zweistellig wurde. Mit 10:4 schickten die 08/29er den Opponent von den Brettern. Spannend sollte es zum Schluss aber trotzdem noch einmal werden, denn Voerde verlangte dem Favoriten im finalen Match der Hallenstadtmeisterschaft noch einmal alles ab. Letztlich trennten sich die Teams 6:6-Unentschieden.

Das war der Vorbericht

Vier Mannschaften treten am Freitagabend in der Sporthalle am Gymnasium an, um den neuen Hallenstadtmeister in Voerde zu ermitteln. Für den SV Friedrichsfeld, TV Voerde und SV Spellen geht es um den begehrten Pokal, der STV Hünxe füllt als Gast das Teilnehmerfeld auf. FuPa Niederrhein ist für euch vor Ort und berichtet live aus der Halle im Ticker und mit den Höhepunkten bei FuPa.tv. Klickt euch gerne rein.

Das Fußball-Jahr in Voerde startet am 2. Januar mit der Hallenstadtmeisterschaft. In der Sporthalle am Schulzentrum Süd stehen sich ab 18.15 Uhr vier Mannschaften gegenüber, nur für drei von ihnen geht es allerdings um den Titel. Da der STV Hünxe aus der Nachbargemeinde kommt, also nicht in Voerde selbst ansässig ist, tritt der B-Ligist wieder als Gast an. Im vergangenen Jahr reichte es in der Endabrechnung zu Platz zwei, den Titel sicherte sich Bezirksligist SV Friedrichsfeld. Komplettiert wird das Teilnehmerfeld von den beiden A-Ligisten TV Voerde und SV Spellen.

Das ist der Spielplan

Fr., 02.01.26 18:15 Uhr STV Hünxe - SV 08/29 Friedrichsfeld

Fr., 02.01.26 18:55 Uhr SV Spellen - TV Voerde

Fr., 02.01.26 19:50 Uhr SV 08/29 Friedrichsfeld - SV Spellen

Fr., 02.01.26 20:30 Uhr TV Voerde - STV Hünxe

Fr., 02.01.26 21:25 Uhr STV Hünxe - SV Spellen

Fr., 02.01.26 22:05 Uhr TV Voerde - SV 08/29 Friedrichsfeld

