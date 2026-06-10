SV Friedrichsfeld macht ersten Schritt zum Klassenerhalt

Eray Tuncel bejubelt seinen Führungstreffer. – Foto: Marcel Eichholz

Der erste Schritt auf dem Weg zum Klassenerhalt ist für die SV Friedrichsfeld gemacht. Im Hinspiel der Relegation um den Verbleib in der Bezirksliga setzte sich die SVF mit 2:1 gegen Viktoria Buchholz durch und hat damit im Rückspiel am kommenden Sonntag alle Trümpfe in der eigenen Hand. Nach verhaltenem Beginn entwickelte sich zunehmend mehr Brisanz, die zum Ende hin die Emotionen durchaus hochkochen ließ.

Unter den Augen der gut 600 Zuschauern passierte zunächst wenig. Beide Mannschaften waren vorrangig darauf bedacht, kein frühes Gegentor zu kassieren. Die Hausherren waren zwar das aktivere Team, zu nennenswerten Torraumszenen kam es jedoch nicht. Die gab es erst nach 20 Minuten, als Rafael David Buch die erste Gelegenheit für die Hackstädter verbuchen konnte. Unter dem einsetzenden Regen egalisierten sich die Kontrahenten zunehmend. Erst kurz vor der Pause passierte noch einmal etwas. Ein Freistoß von der linken Seite kam perfekt in den Strafraum. Der einlaufende Eray Tuncel hatte keine Mühe, Buchholz' Keeper Jann Singh zu überwinden (44.).

Intensives Duell nach der Pause

Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich ein intensiveres Spiel. Eliah Jung vergab nur fünf Minuten nach Wiederanpfiff eine gute Gelegenheit zum Ausgleich, auf der Gegenseite traf Buch aus kurzer Distanz nur das Außennetz.. Wenig später war es erneut Jung, der das Runde nicht im Eckigen unterbringen konnte (61.). Besser machten es die Hausherren. Ginaluca Buhlmann, der schon den ersten Treffer aufgelegt hatte, schickte Tuncel steil. Der Angreifer spielte halbhoch in die Mitte, wo der eingewechselte Nick Wolf schon wartete und aus kurzer Distanz auf 2:0 für Friedrichsfeld erhöhte (72.).

Der Jubel war noch nicht verklungen, als Buchholz verkürzen konnte. Ein schnell vorgetragener Angriff fand nach einem Flachpass quer durch den Friedrichsfelder Strafraum Noah Belack am zweiten Strafraum. Der Viktoria-Kicker wurde sträflich allein gelassen und musste nur noch den Fuß hinhalten (72.). Es folgte die beste Phase der Partie, in der es hin und her ging. Tom Klinnert verpasste den Ausgleich für Buchholz (73.). der Schuss von Emir Zerdo wurde von einem Viktoria-Verteidiger auf der Linie geklärt (75.). Lukas Botor zeichnete sich wenig später mit einer hervorragenden Parade aus, als Dennis Ernst aus kurzer Distanz den Abschluss suchte (79.). In der Schlussphase warf Buchholz alles nach vorn, kam aber nicht mehr zu dem einen Abschluss. In der Nachspielzeit holte sich Collin Isselhorst noch die Ampelkarte ab und verkleinerte den ohnehin schon dezimierten Friedrichsfelder Kader noch ein wenig mehr. Am Sonntag kommt es in Buchholz zum alles entscheidenden Rückspiel. FuPa Niederrhein wird auch diese Begegnung ausführlich live begleiten.