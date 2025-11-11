SV Frickenhofen zurück mit starkem WIR-Gefühl

Der SV Frickenhofen kann zufrieden auf die Hinrunde blicken: Sowohl die erste als auch die zweite Mannschaft präsentieren sich in bestechender Form. Nach einer sportlich schwierigen Phase in den vergangenen Jahren hat der Verein das verloren geglaubte WIR-Gefühl wiedergefunden – und das zeigt sich in den Ergebnissen.

Mit einem Trainingsschnitt von rund 26 Spielern ist die Beteiligung so hoch wie lange nicht mehr. Beide Teams treten mit Begeisterung auf, zeigen Einsatz und rufen Woche für Woche ihr Potenzial ab. Viele fragen sich: Warum erst jetzt? – die Antwort liegt auf der Hand. Das neue Trainerteam, in Form von Daniel Markus und Patrick Karasek weiß genau, wie man an diese zersplitterte Mannschaft herangehen musste.

Während in der Vergangenheit oft das Feiern im Vordergrund stand, stimmt seit dem Sommer die Balance. Spaß, Teamgeist und sportlicher Ehrgeiz greifen perfekt ineinander. Auch die Neuzugänge fügen sich nahtlos ein und bringen frischen Wind sowie neue Impulse, welche hier auch einen Teil zu diesem Achtungs-Erfolg beitragen. Das enge Zusammenspiel von Trainerteam, sportlicher Leitung und Spielern trägt Früchte – auf und neben dem Platz.

Hier könnt ihr ein paar Zahlen, Daten und Fakten begutachten

Zweite Mannschaft: Auf Kurs Richtung Spitzengruppe

Die zweite Mannschaft steht nach der Vorrunde auf einem starken 4. Platz:

6 Siege, 3 Niederlagen, 21:17 Tore und 18 Punkte – beinahe so viele Zähler wie in den letzten zwei Spielzeiten zusammen.

Top 3 Torjäger:

Nicklas Frank – 4 Tore, und 2 Assists in 9 Spiele Colin Postic – 3 Tore und 1 Assist in 2 Spiele Daniel Bauer – 2 Tore und 2 Assists in 5 Spiele

Einsatzkönige:

Robin Brenner – 9 Spiele, 771 Minuten Robin Bauer – 8 Spiele, 720 Minuten Luca D’Alessandro – 8 Spiele, 663 Minuten

Mit der Einstellung und der sportlichen Entwicklung zeigt sich das Team auf dem richtigen Weg – die Zielsetzung „Top 3“ ist greifbar, die Meisterschaft sogar in Reichweite.

Die Erste Mannschaft: spielt eine herausragende Hinrunde und belegt aktuell den 2. Platz: 8 Siege, 1 Remis, 2 Niederlagen, 43:20 Tore und 25 Punkte.

Damit knüpft die Mannschaft an die erfolgreiche Saison 2022/23 unter Rudi Lorch an, als der SVF zur gleichen Zeit auf Platz 3 stand – mit 7 Siegen, 2 Remis, 3 Niederlagen, einem Torverhältnis von 34:24 und 23 Punkten. Der Unterschied: Das aktuelle Team tritt noch zielstrebiger, geschlossener und offensivstärker auf.

Top 3 Torjäger:

Finnegan Messer – 16 Tore und 3 Assists (amtierender Toptorjäger der Liga) in 11 Spiele Alex Frech – 6 Tore und 6 Assists in 11 Spiele Colin Postic – 4 Tore und 2 Assists in 10 Spiele

Einsatzstärkste Spieler:

Thomas Hirth – 10 Spiele, 899 Minuten Alex Frech – 11 Spiele, 889 Minuten Max Merkl – 11 Spiele, 889 Minuten

In der Fairnesswertung gibt es noch Luft nach oben, doch das sportliche Gesamtbild stimmt. Die Mannschaft präsentiert sich geschlossen, ehrgeizig und hungrig auf Erfolg.

Fazit: Frickenhofen lebt wieder Fußball

Mit Leidenschaft, Disziplin und einem starken Gemeinschaftsgeist überzeugt der SV Frickenhofen sportlich wie menschlich.

Nach der langen Winterpause soll der eingeschlagene Weg fortgesetzt werden – die Basis für eine erfolgreiche Rückrunde ist gelegt.

Das ganze Team möchte sich auch hiermit bei all den Fans bedanken für diese geile Unterstützung in der Vorrunde. Kein Weg war zu weit und nach langer Zeit seit ihr wieder in größerer Anzahl am Spielfeldrand. Danke, ihr seid der Wahnsinn!