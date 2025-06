SV Frickenhofen stellt Weichen für die Saison 2025/26 – Neue Gesichter

In Frickenhofen ist man seit Monaten mit der Saison 2025/26 beschäftigt – vor allem, was die Neuzugänge betrifft. Zunächst machte man sich in Frickenhofen auf die Suche nach einem neuen Trainer. Viele Namen fielen dem Gremium ins Auge. Die Entscheidung fiel auf Daniel Markus (wir berichteten), der ein weitreichendes Netzwerk und ein nahezu perfektes Konzept vorweisen konnte. Er bemühte sich frühzeitig um potenzielle Neuzugänge, die sich letztendlich für den SV sowie das Konzept des Trainers entschieden haben

Die Transfers warfen zunächst einen Schatten voraus, aber die Spieler wollten aus unterschiedlichen Gründen wechseln – diese könnt ihr weiter unten nachlesen. Am Ende wurden alle Ungereimtheiten aus dem Weg geräumt, und die SGM in der Jugend bleibt bis auf Weiteres bestehen.

Es sind unterschiedliche Spielertypen, und jeder bringt seine eigene Erfahrung mit. Dennoch muss allen bewusst sein, dass dies kein Selbstläufer wird – auch nicht, weil man mit sechs Jugendlichen startet, die bereits Erfahrung in einer höheren Klasse oder in einem anderen Bezirk gesammelt haben. Klar, einige haben bereits in der Jugend zusammengespielt, doch das liegt inzwischen rund zwei Jahre zurück. Erfolg wird sich nur dann einstellen, wenn das gesamte Kollektiv an sich arbeitet und einer für den anderen kämpft.

Teamgeist und Konkurrenzkampf

Der neue Trainer hat nun die Aufgabe, aus diesen verschiedenen Charakteren eine schlagkräftige Truppe zu formen und sie in das bestehende Team zu integrieren. Für die Neuen wie auch das bestehende Team gilt es, den Konkurrenzkampf anzunehmen. Selbst wenn der ein oder andere zwischen erster und zweiter Mannschaft pendeln sollte, liegt das Augenmerk des Trainers auf dem gesamten Kollektiv – ein Aspekt, der in der jüngeren Vergangenheit zunehmend in den Hintergrund rückte. Hinter einer erfolgreichen Ersten steht bekanntlich immer auch eine starke Zweite Mannschaft – gerade in der untersten Liga ist das von besonderer Bedeutung.

Der SV Frickenhofen freut sich auf eine neue Ära sowie eine Verjüngung der Fußballmannschaft. Der gesamte Verein und die Fans wünschen allen Neuzugängen einen erfolgreichen Start und heißen sie auf der Frickenhofer Höhe herzlich willkommen.