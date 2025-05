SV Frickenhofen geht in die neue Saison mit Daniel Markus

Daniel Markus links und Florian Grau rechts – Foto: Thomas Nast

Mit Daniel Markus stellt der SV Frickenhofen die Weichen für die Zukunft. Der 40 jährige Trainer ist schon seit 20 Jahren im Trainergeschäft und führte Michelbach/Bilz in die Kreisliga A mit einem 120 Tore Sturm. In der Folgesaison erreichten die Michelbacher einen beachtlichen dritten Platz mit nur drei Punkten hinter dem Meister TSV Vellberg. Auch in dieser Saison stellte man mit 94 Toren mit Abstand die beste Offensive. Thomas Nast nahm ihn als Presseverantwortlicher-Fußball unter die Lupe, um ihn vorzustellen. Hallo Daniel und herzlich willkommen auf der Frickenhofer Höhe. Stell dich doch mal vor

Hallo Thomas, Danke! Neben meinem Abi 2004 machte ich einen Fußballtrainerschein, die B-Lizenz. Im Mai 2005 verschlug es mich dann im Rahmen meiner Ausbildung nach Bruchsal. Dort war ich damals ein Jahr beim Karlsruher SC in der Jugendabteilung tätig. Ein ganz besonderes Jahr, da in der Saison 2006/07 der Karlsruher SC in die Bundesliga aufstieg und noch besser, der VfB Stuttgart wurde Deutscher Meister. Danach verschlug es mich in die Jugendabteilungen des FC Germania Forst sowie des FC Germania Friedrichstal. In Winter 2010 kehrte ich in den Schwäbisch Haller Bereich zurück. Im Winter 2010 holte mich mein ehemaliger Trainer Jörg Pfisterer zu den Sportfreunden Schwäbisch Hall (A-Junioren). Gekrönt von einer Meisterschaft wechselte ich zum VfR Aalen (U16). Dort war ich außerdem noch als Life Kinetik Trainer bei der Profimannschaft tätig. Damals noch in der 2. Liga. Aufgrund eines sehr hohen Aufwands war ich dann drei Jahre sehr heimatnah beim TSV Michelbach/Bilz (A-Jugend und Aktive) tätig. Danach folgten die SSV Schwäbisch Hall (Aktive) und der TSV Gaildorf (A und B-Jugend). 2022 erfreute ich mich über einen Anruf aus Michelbach, dort wurde ich dann ein zweites Mal Trainer. Einen Meistertitel erwähntest Du, gibt es auch weitere?

Ja schon. 2011/12 mit den Sportfreunden Schwäbisch Hall. Beim VfR Aalen gelang 2012/13 ein Double - Meister und Bezirkspokalsieger. 2015/16 die Meister- und Reservemeisterschaft mit der SSV Schwäbisch Hall und 2022/23 dann die Meisterschaft mit dem TSV Michelbach/Bilz. Was begeistert dich privat? Natürlich alles rund um den Fußball. Ich bin auch noch Schiri und pfeife auch mal gerne. Stadionbesuche beim VfB Stuttgart, Basketball, die Crailsheim Merlins. Ich bin aber auch gerne mal mit dem Fahrrad unterwegs. Wahrscheinlich ein guter Ausgleich zu deinem Beruf? Auf jeden Fall. Ich arbeite beim Polizeipräsidium Aalen im Führungs- und Lagezentrum. Für dich ist es ja eine ganz andere Region, wie hast du den Weg von Michelbach/Bilz auf die Frickenhofer Höhe gefunden? Ich traf mich mit einem Trainerkollegen und mittlerweile auch Freund Jens Steiner auf einem Sportplatz zum Fußball schauen. Nach dem Spiel stürmten zwei ehemalige Jugendspieler an uns vorbei. Beziehungsweise sie versuchten das. An Jens kommst Du nicht so leicht vorbei. Die Jungs drückten ihren Unmut aus ehe sie Jens in die Kabine lies. Du standest übrigens daneben. Wir kamen in den folgenden Wochen dann auf die Idee ein Projekt zu erarbeiten und stellten dieses einigen Spielern vor. Alle waren sofort begeistert. Florian Grau meldete sich dann beim mir. Ich sprach bei der Vorstandschaft vor und wir waren uns schnell einig. Willst du deinem alten Verein noch etwas sagen oder auf den Weg geben? Ich hatte dort zwei überragende Jahre. In der dritten und letzten Saison hatten wir unglaubliches Verletzungspech. Den Verletzten wünsche ich schnelle und vollständige Genesung. Den Spielern, die bis zum Schluss für den TSV gekämpft haben und wissen, was es heißt einen Mannschaftssport zu betreiben, sowie der Vereinsführung wünsche ich alles Gute. Ein besonderer Dank geht an Moni und Harry Grünke als „Mädchen für alles“, Daniel Steinhäuser als Linienrichter sowie Patrick Wrobel und Benjamin Möhrle aus meinem Trainerteam. Außerdem wünsche ich Abteilungsleiter Christopher Grünke ein glückliches Händchen bei der Trainersuche sowie der Zusammenstellung einer neuen Mannschaft. Was hat dich überzeugt, zum SV zu kommen? Ich stand in intensivem Austausch mit Jens Steiner, mit dem ich einen detaillierten Projektplan ausgearbeitet habe. Diesen haben wir zunächst einigen ausgewählten Spielern vorgestellt, von denen vier von fünf sofort begeistert waren. Als einige Wochen später die Anfrage des SV Frickenhofen kam, habe ich das Projekt auch dort präsentiert. Für mich war dabei entscheidend, dass das Projekt in seiner geplanten Form vollständig akzeptiert wird. Zudem wollte ich zu einem Verein kommen, der nicht nur sportlich, sondern auch in der Gemeinschaft abseits des Platzes überzeugt. Diese starke Gemeinschaft wurde mir beim SVF von allen Seiten bestätigt. Außerdem freue ich mich, dass „Kaka“ (Patrick Karasek) dabeibleibt und ich mit Ihm zusammen das neue Trainerteam bilden darf.

Daniel Markus (links) und Patrick Karasek (rechts) bilden das neue Trainer-Duo. Grau in der Mitte ist hocherfreut mit diesem Team durchzustarten – Foto: Thomas Nast