SV Frauenstein spielt und feiert Revival der Rot-Weißen Nacht zum 90-jährigen Vereinsjubiläum

Wiesbaden. Kreisoberligist SV Frauenstein, bereits am Freitag (20 Uhr) bei der Spvgg. Sonnenberg zu Gast, ist in Partylaune und richtet nach zehnjähriger Pause wieder die altbekannte Rot-Weiße Nacht aus, um das 90-jährige Vereinsjubiläum gebührend zu feiern. Das einmalige Revival des traditionsreichen Vereinsevents findet am Samstag ab 19.30 Uhr in der Mehrzweckhalle in Frauenstein statt.