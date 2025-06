SV Frankonia Wernsdorf lässt dem VfB Krieschow II keine Chance

Der Auftakt zum 29. und vorletzten Spieltag in der Landesliga Süd ist erfolgt – und der SV Frankonia Wernsdorf 1919 hat dabei ein klares Zeichen gesetzt. Mit einem 3:0-Heimsieg gegen den VfB 1921 Krieschow II eroberten die Wernsdorfer Rang fünf.

Bereits in der 11. Minute brachte Mattis Reszat die Gastgeber mit dem frühen 1:0 auf Kurs. Danach blieb Frankonia klar tonangebend und erhöhte durch Gordan Griebsch in der 38. Minute auf 2:0. Auch nach der Pause ließ Wernsdorf nicht nach. Mit einem Treffer von Gordon Teichert in der 52. Minute zum 3:0 war die Partie frühzeitig entschieden. Krieschow II bemühte sich zwar um den Anschluss, doch Frankonia ließ defensiv nichts mehr anbrennen und spielte die Führung nach Hause.

