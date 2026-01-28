SV Frankonia Wernsdorf: „Die Strafen nerven uns schon sehr“

– Foto: Jens Kilisch/Verein

Der sportliche Leiter Tim Liedloff zieht im FuPa-Teamcheck des Landesligisten SV Frankonia Wernsdorf ein selbstkritisches Zwischenfazit. Der Blick geht auf einen dünnen Kader, verpasste Punkte und klare Stellschrauben – verbunden mit dem Ziel, in der Rückrunde oben anzugreifen.

Zwischenfazit zur Hinrunde im Tabellenmittelfeld Der SV Frankonia Wernsdorf überwintert mit 20 Punkten auf Rang acht der Landesliga Süd. Für Tim Liedloff ist klar: „Da ist definitiv noch Luft nach oben.“ Der sportliche Leiter nennt einen zentralen Grund: „Der Kader in der Hinrunde war sehr dünn.“ Gerade im Saisonverlauf habe sich das bemerkbar gemacht. „Deshalb konnten wir zum Ende hin oft nicht nachlegen. Das hat uns einige Punkte gekostet.“

Konstanz vorhanden, letzter Schritt fehlt Trotz aller Widrigkeiten sieht Liedloff die Entwicklung grundsätzlich positiv. „Die Mannschaft hat immer wieder bewiesen, was sie drauf hat. Sportlich sowie menschlich.“ Dass der große Sprung nach oben bislang ausblieb, führt er auf Details zurück. „Ich denke aber, dass uns der eine oder andere individuelle Fehler auch ein paar Punkte gekostet hat.“ Hinzu kam aus seiner Sicht Pech: „Das Quäntchen Glück hat das eine oder andere Mal auch gefehlt.“

Kaderplanung durch äußere Umstände erschwert Die Einschätzung zur Kaderzusammenstellung fällt differenziert aus. „Durch einige Verletzungen und Sperren hat sich der Kader immer wieder sehr ausgedünnt“, erklärt Liedloff. Daraus habe sich Handlungsbedarf ergeben. „Da mussten wir nachbessern.“

Erkenntnisse aus Spielen gegen die Spitzenteams

Die Duelle mit den Topmannschaften stimmen optimistisch. „Wir haben das gegen diese Teams immer gut gemacht“, sagt Liedloff. Eine Ausnahme benennt er klar: „Außer gegen Krieschow.“ Ansonsten seien die Ergebnisse knapp gewesen. „Immer nur knapp verloren.“ Für die zweite Saisonhälfte zieht er daraus Zuversicht: „Da ist in der Rückrunde sicher mehr drin.“

Entwicklungspotenzial vor allem im disziplinarischen Bereich

Ein Thema beschäftigt die sportliche Leitung besonders. „Die Strafen nerven uns schon sehr“, sagt Liedloff deutlich. „Es waren einfach zu viele Karten, die uns immer wieder in die personelle Bredouille gebracht haben.“ Für ihn ist klar: „Da müssen wir in der Rückrunde einfach reifer auftreten.“

Vorbereitung mit schwierigen Rahmenbedingungen

Die Vorbereitung auf die zweite Saisonhälfte läuft bereits. „Wir sind schon in der Vorbereitung“, erklärt Liedloff. Allerdings gibt es Einschränkungen. „Wir haben aber Schwierigkeiten, irgendwo trainieren zu können.“ Die Situation ordnet er realistisch ein: „Bei den Bedingungen werden wir aber sicher nicht die einzigen sein.“

Testspiele abhängig vom Wetter

Auch im Testspielplan gab es Anpassungen. „Einige Testspiele stehen fest, einige wurden schon wetterbedingt abgesagt“, sagt Liedloff. Die Planung bleibe flexibel. „Wir müssen uns nach dem Wetter richten und gucken, wann wir die vereinbarten Testspiele machen können.“

Kader in der Winterpause deutlich verbreitert

Personell hat der Verein reagiert. „Wir haben den Kader für die Rückrunde mit 6 Spielern verstärkt und verbreitert“, bestätigt Liedloff. Damit soll die Mannschaft stabiler und konkurrenzfähiger werden.

Klares Ziel für die Rückrunde

Die Zielsetzung ist ambitioniert, aber bewusst formuliert. „Unser Ziel ist und bleibt ein Platz unter den ersten 5“, sagt Liedloff. Dafür sei Einsatz nötig. „Dafür müssen wir in der Rückrunde richtig Gas geben.“ An den Glauben mangelt es nicht: „Ich denke aber schon, dass es mit dieser geilen Truppe realistisch ist.“

Schlüssel für Stabilität und Erfolg

Für die zweite Saisonhälfte benennt Liedloff zwei entscheidende Faktoren. „Einfache Fehler und unnötige Karten abstellen“, lautet seine klare Vorgabe.

Tabellenlage der Landesliga Süd

Der SV Frankonia Wernsdorf steht nach 15 Spielen mit 5 Siegen, 5 Unentschieden und 5 Niederlagen sowie einem Torverhältnis von 40:34 auf dem achten Tabellenplatz der Landesliga Süd. An der Spitze liegen der FSV 63 Luckenwalde II und der 1. FC Guben mit jeweils 36 Punkten.