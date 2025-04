SV Fortuna und Jahn Futsal bündeln die Kräfte

Die Frage, die man sich beim SSV Jahn 1889 seit Langem stellt: Wie soll den Nachwuchsspielern eine vernünftige Perspektive aufgezeigt werden, ohne eigene Herrenmannschaft? Umso glücklicher ist man darüber, dass nun ein Kooperations-Partner gefunden wurde. Und zwar der Bayernligist SV Fortuna Regensburg. Beide Vereine versprechen sich viel von der Zusammenarbeit, die offiziell zur Spielzeit 2025/26 beginnt.



Auf dem Papier wird es so sein, dass der SV Fortuna und der SSV Jahn 1889 künftig im U19-Bereich eine Spielgemeinschaft bilden. Diese geht in der Bezirksoberliga an den Start. Alle weiteren Jugendebenen bleiben unberührt. „Das hat den einfachen Grund, dass wir als Bayernliga-Verein eine gewisse Anzahl an eigenständigen Jugendmannschaften stellen müssen. Ansonsten müssen Strafzahlungen an den Verband geleistet werden“, erklärt Matthias Rudner, Fußball-Abteilungsleiter der Fortuna. Die Idee, die hinter der künftigen Jugend-Spielgemeinschaft steckt: „Vom Junioren- in den Seniorenbereich ist es ein Riesenschritt. Wenn die Nachwuchsspieler in der U19-BOL auf einem relativ guten Niveau spielen, erhoffen wir uns dadurch schon, dass der Sprung in den Seniorenbereich einfacher wird“, so Rudner. Ein weiterer positiver Effekt aus Sicht der Bayernligisten: „Da fast alle A-Jugendlichen zur neuen Saison rauskommen, hätten wir selbst nächste Saison keine U19 stellen können. Zwei Spieler wären allerdings von der U17 in die U19 gekommen, für sie wäre es also schwierig gewesen. Nun haben auch sie eine Perspektive weiterzumachen.“



Die Wunschvorstellung beider Vereine ist, dass möglichst viele Talente nach dem Ausscheiden aus dem Jugendbereich bei Fortuna Regensburg bleiben und sich dort weiterentwickeln – sei es in der ersten oder der zweiten Herrenmannschaft. Die Kreisklassen-Zweite, bislang in einer Spielgemeinschaft mit dem SV Bosna, wird ab der neuen Saison wieder eigenständig antreten, soll mittelfristig zumindest in der Kreisliga spielen.



Den Weg von der A-Jugend des SSV Jahn 1889 zu den Bayernliga-Herren der Fortuna beschritten letztes Jahr bereits Louis Junge, Jakob Klier und Maxi Berg. Alle drei haben bislang eine gute Entwicklung genommen. Bald folgt ihnen U19-Futsal-Nationalspieler Frederic Heelein nach.



„Natürlich stehen die Jungs in der Bayernliga vor einer Herausforderung. Aber das schaffen sie, wenn sie dranbleiben“, ist Oliver Vogel überzeugt. Der Spartenleiter des SSV Jahn 1889 Futsal freut sich sehr über die künftige Zusammenarbeit mit dem SV Fortuna: „Nun haben die Spieler eine Perspektive, was nach der U19 passiert. Dass die zweite Mannschaft auf Sicht vielleicht sogar in der Bezirksliga spielt und die Top-Spieler in der Bayernliga reinschnuppern können, finde ich als Ergebnis eine ziemlich geile Sache“, sagt Vogel und ergänzt: „Das ist eine Perspektive, die nicht jeder hat. Wir sind alle davon überzeugt und sehen dem total positiv entgegen.“