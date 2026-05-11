SV Fortuna Lebenstedt holt Steffen Suckel zurück an den Wiedehopp

– Foto: SV Fortuna Lebenstedt Instagra

Die SV Fortuna Lebenstedt hat ihren ersten Neuzugang vorgestellt und setzt dabei auf einen bekannten Namen: Steffen Suckel kehrt an den Wiedehopp zurück. Der Bezirksligist verbindet mit der Rückkehr des erfahrenen Spielers große Hoffnungen für die kommende Spielzeit.

Mit emotionalen Worten hat die SV Fortuna Lebenstedt die Verpflichtung ihres ersten Neuzugangs bekanntgegeben. „Andere würden es einen Königstransfer nennen“, schrieb der Verein in den sozialen Medien und machte gleichzeitig deutlich, welchen Stellenwert die Rückkehr von Suckel innerhalb des Klubs besitzt.

Suckel Erfahrung aus der Regional- und Oberliga mit. Vor allem aber betont die Fortuna neben der sportlichen Qualität auch die enge Identifikation des Rückkehrers mit dem Verein. Steffen stehe für „Leidenschaft, Mentalität und Fortuna-DNA“, hieß es weiter.

Laut FuPa-Datenbank kommt der Abwehrspieler auf 158 Spiele (drei davon Regionalliga bei VFV Hildesheim, 76 Oberliga bei MTV Wolfenbüttel und Arminia Hannover, 78 Landesliga bei Wolfenbüttel und eins in der Bezirksliga für Wolfenbüttel II)

Mit der Rückkehr des erfahrenen Akteurs setzt der Bezirksligist frühzeitig ein starkes Zeichen für die kommende Saison. Die Freude innerhalb des Vereins über die Heimkehr des ehemaligen Spielers ist dabei riesig. In der kommenden Saison wird Steffen Suckel also das Trikot des aktuellen Tabellenachten der Bezirksliga Braunschweig 3 tragen.