SV Fortuna holt ehemaligen U21-Kapitän des Jahn

Beim Bayernligisten SV Fortuna Regensburg steht in Person von Spielgestalter Mario Baldauf bereits ein gebürtiger Steinsberger unter Vertrag. Bald kommt ein weiterer dazu. Und zwar Julian Ziegler . Der 23-Jährige spielte viele Jahre lang in der Jugend des SSV Jahn, sammelte in dessen U21 reichlich Bayernliga-Erfahrung. Im Sommer wechselt der Zentrumspieler von seinem Heimatverein FSV Steinsberg (Kreisliga) an die Regensburger Isarstraße.

„Wir haben Julian während seiner Zeit beim Jahn immer wieder verfolgt. Schon da ist er uns sehr positiv aufgefallen, selbst in der Bayernliga ist das ein äußerst auffälliger Spieler. Er bringt Ruhe ins Spiel, hat Spielübersicht und passt zu uns. Wir sind froh, dass die Verpflichtung geklappt hat – zumal wir auf dieser Position Handlungsbedarf hatten“, erklärt Fortunas Sportdirektor Helmut Zeiml, der weitere – vorrangig sehr junge – Neuzugänge in Aussicht stellt. „Grundsätzlich sind die Planungen für die kommende Saison relativ abgeschlossen.“



Vom seinem Heimatverein FSV Steinsberg ging es für Julian Ziegler über den Umweg TSV Kareth-Lappersdorf zum SSV Jahn. In der Jahnschmiede durchlief er elf Jahre lang alle Nachwuchsmannschaften und war schließlich in der zweiten Mannschaft eine unbestrittene Stammkraft und sogar Kapitän. 101 Bayernliga-Einsätze (11 Tore) stehen in Zieglers Vita. Auch bei Trainingseinheiten und Testspielen der Jahn-Profis wirkte der zentrale Mittelfeldspieler zeitweise mit.



Der Sprung zu Profis gelang jedoch letzten Endes nicht und so war das Kapitel Jahn Regensburg am Ende der Saison 2023/24 altersbedingt beendet für den 23-Jährigen. Nach einer halbjährigen Fußballpause – Grund dafür war eine Meisterprüfung und ein anschließender Umzug mit der Freundin nach Trier – steht Ziegler derzeit wieder für seinen Heimatklub FSV Steinsberg auf dem Platz. Im Dress des Kreisligisten steuerte er vier Tore in drei Punktspielen bei.



Mit Blick auf die neue Saison ist der Wahl-Regenstaufer wieder bereit, höherklassig anzugreifen. „Ich wollte wieder eine neue fußballerische Herausforderung und dann ist Fortuna auf mich zugekommen. Ich habe sie in den letzten beiden Jahren immer wieder verfolgt und finde den Weg, den sie gehen, sehr positiv. Außerdem spielen sie einen ansehnlichen Fußball und haben ein gutes Team zusammen. Ich freue mich drauf!“, sagt Julian Ziegler.