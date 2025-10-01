SV Fortuna Dingelstedt – SV Fortuna Halberstadt 3:0 (2:0) Verlinkte Inhalte Harzliga 1 Halberstadt Dingelstedt

Der SV Fortuna Dingelstedt hat am Sonntag einen verdienten 3:0-Heimsieg gegen Fortuna Halberstadt gefeiert. Besonders in der ersten Halbzeit überzeugte die Mannschaft mit druckvollem Offensivspiel, ehe die Partie nach der Pause zunehmend von Fouls und Unterbrechungen geprägt war. Von Beginn an übernahm Dingelstedt die Kontrolle. Mehrfach kamen die Gastgeber gefährlich vors Tor, doch zunächst fehlte das Glück im Abschluss. Schüsse gingen knapp vorbei oder wurden von der Halberstädter Abwehr geblockt. Erst in der 38. Minute fiel der verdiente Führungstreffer: Jonas Pohl setzte einen scharf getretenen Freistoß direkt auf den Kasten. Der Ball rutschte dem Gäste-Keeper unglücklich durch die Beine, und André Eggert war zur Stelle, um den Ball zum 1:0 über die Linie zu drücken.

Nur eine Minute später folgte der nächste Streich: Eric Freise setzte sich mit großem Einsatz gegen zwei Gegenspieler durch, behauptete stark den Ball und zog aus rund 17 Metern ab. Sein platzierter Schuss schlug unhaltbar neben dem Pfosten ein – 2:0 für Dingelstedt (39.). Mit diesem Doppelschlag im Rücken dominierten die Gastgeber die Partie bis zur Pause. Nach dem Seitenwechsel fanden die Gäste etwas besser ins Spiel, doch der Rhythmus litt stark unter zahlreichen Fouls und Unterbrechungen. Dingelstedt verwaltete die Führung clever und setzte in der Schlussphase noch einmal ein Highlight: Elias Trübe eroberte im Mittelfeld energisch den Ball, leitete ihn nach vorne, wo ein schneller Doppelpass zwischen Fabian Elsner und Eric Freise die Abwehr aushebelte. Freise umkurvte den Torwart und schob souverän zum 3:0 ein (89.).