SV FLECHUM MACHT KLAR - GESAMTES TRAINERTEAM BLEIBT!

– Foto: SV Flechum

SV Flechum setzt auf Stabilität, komplettes Trainerteam verlängert!

Der SV Flechum bleibt seiner Linie treu und baut weiter auf Kontinuität. Wie aus dem Originaltext hervorgeht, hat der Klub die Zusammenarbeit mit seinem kompletten Trainerteam verlängert, ein starkes Signal für die kommenden Jahre!

Cheftrainer Jens Strodt geht beim SVF bereits in seine dritte Saison. Der frühere Coach des ASV Altenlingen prägt seit 2024 die sportliche Entwicklung im Verein und gibt sich weiterhin kämpferisch. Sein klares Statement: „Unser Weg ist noch nicht vorbei.“ Die Verantwortlichen schätzen seine akribische Arbeit und sehen in ihm den zentralen Baustein für den zukünftigen Erfolgsweg. An seiner Seite bleibt Co-Trainer Kevin Specker, der sogar schon in seine fünfte Saison startet. Der 32-Jährige war bereits in der Meistersaison 2023/24 Teil des Erfolgsteams und gilt als wichtiger Taktgeber im Trainingsbetrieb. Ein verlängerter Arm des Trainers und einer der konstantesten Faktoren im Verein. Auch auf der Torwartposition setzt Flechum weiter auf Erfahrung: Dennis Hues betreut die Keeper ebenfalls in der kommenden Saison 2026/27. Seine Routine und sein feines Gespür für Torhüterentwicklung machen ihn zu einem unverzichtbaren Bestandteil des Stabs. Abgerundet wird das Team von Betreuer Peter Hatting, der seit zwei Jahren zuverlässig im Hintergrund arbeitet und dafür sorgt, dass Abläufe, Material und Organisation immer auf Spitzenniveau funktionieren. Fazit: Der SV Flechum sendet ein klares Signal: Stabilität + eingespieltes Trainerteam = Grundlage für eine erfolgreiche Zukunft. Die Marschroute ist klar, gemeinsam soll es weiter nach vorne gehen! ➡️ Zum Originaltext ⬅️ _____________________ Burak Pala geht! Twist verliert den Aufstiegstrainer

In einem Gespräch in der Winterpause hat man sich im gegenseitigen Einvernehmen verständigt, nach der Saison 2025/2026 die Zusammenarbeit zu beenden. Dazu der Sportvorstand: „Wir hatten intensive 2,5 Jahre mit Burak. Wir haben ihm viel zu verdanken. Unser Herrenbereich musste neu aufgebaut werden, was wir zusammen mit großem Einsatz und gebündelten Kräften geschafft haben. In unserem Gespräch sind wir gemeinsam zur Entscheidung gekommen die Zusammenarbeit zu beenden, um der Mannschaft neue Impulse zu geben. Burak selbst sucht für die Saison 2026/2027 eine neue Herausforderung im Trainerbereich. Beide Seiten sind sich einig, dass wir nach der Winterpause noch alles versuchen werden, um unsere Ziele für diese Saison zu erreichen.“ Burak Pala ist in der letzten Saison mit uns in die Emslandliga aufgestiegen. Dort kämpfen wir aktuell um den Klassenerhalt. Im Pokal ist bereits der Sprung ins Halbfinale geschafft.

Aufstieg 24/25 in die Emslandliga