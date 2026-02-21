SV Flechum krönt sich mit klarem Sieg zum Stadtpokalsieger von René Diebel · Heute, 20:51 Uhr · 0 Leser

#AusLiebeZumFußball

Der SV Flechum hat das Finale des Stadtpokals Haselünne deutlich für sich entschieden. Gegen den SV Polle setzte sich die Mannschaft mit 4:0 durch, wobei Nils Gudewill mit einem Dreierpack früh die Weichen auf Sieg stellte.

Gudewill bringt Flechum früh auf die Siegerstraße Das Finale begann mit einem frühen Rückschlag für den SV Polle. Bereits in der 4. Minute brachte Nils Gudewill den SV Flechum nach einem Freistoß in Führung. Flechum blieb effektiv und nutzte seine Chancen konsequent: Gudewill erhöhte in der 30. Minute auf 2:0, ehe er nur drei Minuten später mit seinem dritten Treffer auf 3:0 stellte. Polle hatte zwar einzelne Abschlüsse, blieb jedoch ohne Torerfolg.

Auch defensiv zeigte Flechum eine konzentrierte Leistung. Der Torhüter der Mannschaft verhinderte mit einer starken Parade in der ersten Hälfte einen möglichen Anschlusstreffer und hielt die komfortable Führung fest. Robben setzt den Schlusspunkt im Finale Nach der Pause bemühte sich Polle um mehr Spielanteile und kam zu einigen Abschlüssen. Dennoch blieb Flechum die gefährlichere Mannschaft. In der 67. Minute sorgte Lukas Robben nach einer schnellen Balleroberung und einem Angriff über die Spitze für die endgültige Entscheidung und stellte auf 4:0.

In der Schlussphase hatte Polle noch eine strittige Szene, als der Ball im Tor landete, der Treffer jedoch wegen eines Fouls aberkannt wurde. Flechum verwaltete die Führung souverän und ließ keine Zweifel mehr am Ausgang der Partie aufkommen. Mit dem klaren 4:0-Erfolg sichert sich der SV Flechum den Stadtpokal Haselünne und krönt eine effektive Vorstellung im Finale.

Gudewill auch persönlich ausgezeichnet Neben dem Pokalsieg gab es für Nils Gudewill eine weitere Ehrung. Mit seinen Treffern im Turnier wurde er als bester Torschütze ausgezeichnet und erhielt dafür ein Präsent im Stil Haselünnes. Damit setzte der Offensivspieler seinem starken Auftritt beim Stadtpokal die persönliche Krone auf.