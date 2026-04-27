SV Flechum baut Serie aus – Gudewill trifft doppelt

– Foto: René Diebel

Der SV Flechum hat seine Erfolgsserie fortgesetzt und den SuS Rhede mit 2:0 bezwungen. Die Mannschaft von Trainer Jens Strodt bestimmte die Partie über weite Strecken, traf jedoch erst nach der Pause entscheidend.

Bereits im ersten Durchgang entwickelte sich ein klares Bild: Flechum dominierte Ball und Raum, erspielte sich mehrere Möglichkeiten, ließ jedoch die nötige Präzision im Abschluss vermissen. Rhede, betreut von Loek Swarts, zog sich weit zurück und kam offensiv kaum zur Geltung, sodass es torlos in die Kabine ging.

Gudewill entscheidet die Partie

Auch nach dem Seitenwechsel blieb Flechum tonangebend. In der 68. Minute sorgte Nils Gudewill per Handelfmeter für die Führung, nachdem die Gastgeber weiterhin geduldig auf die Lücke gewartet hatten. In der Schlussphase setzte derselbe Spieler den Schlusspunkt: Mit einem Treffer in der 87. Minute stellte Gudewill den Endstand her und belohnte die anhaltende Kontrolle seiner Mannschaft.