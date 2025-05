SV Fellbach: "Wollen uns würdig aus der Oberliga verabschieden"

Nächster schwerer Prüfstein auf fremdem Platz

Die Ausgangslage ist klar: Der SV Fellbach steht nach 32 Spieltagen mit 30 Punkten auf dem 15. Tabellenrang. Der Abstand zum rettenden Ufer beträgt sechs Punkte, das Torverhältnis ist mit -41 deutlich schlechter als das der Konkurrenz. Selbst zwei Siege aus den verbleibenden Partien könnten zu wenig sein.

Trotzdem stellt sich die Mannschaft der Herausforderung mit Haltung. „Uns erwartet ein guter Gegner mit sehr viel individueller Qualität, der auch unbedingt noch Punkte holen muss“, betont Trainer Tomislav Zoric mit Blick auf die Bissinger, die mit 40 Punkten auf Platz 13 rangieren und den Klassenerhalt noch nicht vollständig gesichert haben.

Zoric: "Wir werden versuchen, dagegen zu halten"

Die Partie wird auf dem Kunstrasen in Bissingen ausgetragen – ein Faktor, den Zoric ausdrücklich als Herausforderung nennt: „Wir wissen, dass wir auf einen sehr motivierten, sehr guten Gegner treffen, wo wir uns gerade bei denen zu Hause auf Kunstrasen sehr strecken müssen, um den Weg zu tun.“

Dabei setzt der Trainer auf Mentalität und Resthoffnung: „Wir werden versuchen, dagegen zu halten. Wir werden versuchen, uns würdig aus der Oberliga zu verabschieden und versuchen, unsere Nadelstiche zu setzen.“

Hinspiel: Ein enges Spiel mit bitterem Ende

Das erste Aufeinandertreffen in der Hinrunde ging denkbar knapp an den FSV 08 Bietigheim-Bissingen. In einer ausgeglichenen Partie entschieden die Gäste das Spiel in der 72. Minute durch ein Tor von Pero Mamic mit 0:1 für sich.

Letzte Heimniederlage wirkt nach

Die Niederlage am vergangenen Spieltag gegen den bereits feststehenden Absteiger Calcio Leinfelden-Echterdingen (0:2) hat Spuren hinterlassen. Früh in Rückstand geraten, viele gute Chancen vergeben und am Ende erneut für eigene Fehler bestraft – das Muster zieht sich durch die gesamte Saison.

Restprogramm ohne Rechenspiele – aber mit Haltung

In der aktuellen Tabellenkonstellation bringt Rechnen nichts mehr. Was zählt, sind Haltung, Charakter und die Art, wie sich das Team in den letzten beiden Saisonspielen präsentiert. „Wir wissen, dass wir eine gute Leistung brauchen werden, um dort etwas zu holen“, erklärt Zoric vor der Partie beim FSV 08.

Fazit: Ein letztes Aufbäumen – unabhängig vom Tabellenstand

Rechnerisch ist der SV Fellbach zwar noch nicht abgestiegen, doch die Realität spricht eine andere Sprache. Dennoch soll der Abstieg – wenn er denn kommt – nicht kampflos erfolgen.