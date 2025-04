SV Fellbach: "Wollen gierig, aggressiv und mutig auftreten"

Erinnerung an ein bitteres Hinspiel

Das Hinspiel war aus Sicht des SV Fellbach ein sportliches Debakel. Mit 0:7 unterlag die Mannschaft von Trainer Tomislav Zoric der TSG Balingen – ein Spiel, das lange nachwirkte. Schon früh gerieten die Fellbacher unter Druck und kassierten durch Pedro Almeida Morais (11.), Matthias Schmitz (26.) und zweimal Enrique Katsianas-Sanchez (31., 49.) vier Gegentreffer binnen einer halben Stunde.

Trotz einer roten Karte gegen Balingens Marko Pilic (38.) fand der SV Fellbach auch in Überzahl keine Stabilität. Enrique Katsianas-Sanchez erzielte mit seinem dritten Treffer das 0:5 (51.), ehe Denis Latifovic per Foulelfmeter (67.) und Jan Ferdinand (84.) den Endstand herstellten.

Zoric: „Wir wissen, was uns erwartet“

Trainer Tomislav Zoric hat das Hinspiel nicht vergessen – und zieht seine Lehren daraus. „Wir haben große Probleme gehabt und wollen das Spiel in jedem Fall anders gestalten“, stellt er klar. Im Rückspiel soll ein anderes Gesicht des SV Fellbach zu sehen sein. Zoric weiß jedoch, wie schwierig die Aufgabe wird: „Für uns wird es ein sehr schweres Spiel gegen eine Mannschaft, die kurze Zeit darauf ein Pokal spielt, die sich in Form bringen möchte, die auch nach der Niederlage in Pforzheim unbedingt zeigen möchte, dass das ein Ausrutscher war.“

Balingen unterlag am vergangenen Spieltag mit 1:3 beim 1. CfR Pforzheim – die vierte Saisonniederlage für das Team von Trainer Murat Isik. Dennoch steht die TSG mit 66 Punkten klar auf Rang zwei, ganze 14 Zähler vor dem drittplatzierten VfR Mannheim.

Fellbachs Reaktion auf die Hollenbach-Pleite

Auch der SV Fellbach musste zuletzt eine bittere Niederlage hinnehmen. Gegen den FSV Hollenbach führte man zur Pause noch durch ein sehenswertes Tor von Patrick Fossi (39.), doch zwei Treffer von Marco Specht (55., 90.) drehten die Partie zugunsten der Gäste.

Schlusslicht-Duell wird zur Reifeprüfung

Mit 27 Punkten aus 28 Spielen steht der SV Fellbach auf Rang 15. Die direkte Konkurrenz im Kampf um den Klassenerhalt sitzt im Nacken. Umso wichtiger wäre ein Überraschungspunkt in Balingen.

Zoric weiß, dass gegen den Favoriten auswärts eine geschlossene Mannschaftsleistung notwendig ist – und vor allem der Mut, sich nicht von der Tabellenkonstellation oder dem Hinspielergebnis einschüchtern zu lassen. „Wir wollen gierig sein, wollen aggressiv sein, wollen mutig sein. Und wir wollen versuchen, da entsprechend was für uns zu ziehen, wenn es dann möglich ist“, betont der 31-Jährige.

Fellbach mit Mut

Der SV Fellbach steht unter Zugzwang. In den verbleibenden sechs Spielen braucht es dringend Punkte, um den Klassenerhalt realistisch zu sichern. Nach dem Hollenbach-Spiel dürften personelle Anpassungen nicht ausgeschlossen sein. Der Mut zur Veränderung, zur taktischen Flexibilität und zur Bereitschaft, über 90 Minuten Widerstand zu leisten, wird dabei zum Schlüssel.

Fazit: Alles in die Waagschale werfen

Der SV Fellbach geht als klarer Außenseiter in das Duell beim Tabellenzweiten TSG Balingen. Doch nach der enttäuschenden Vorstellung im Hinspiel und dem späten Knockout gegen Hollenbach will die Mannschaft zeigen, dass sie mehr kann. Trainer Tomislav Zoric setzt auf eine neue Mentalität: „Gierig, aggressiv und mutig“ soll der Auftritt in Balingen sein.